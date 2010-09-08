کتابچه وظایف و مأموریتهای روحانیون و مدیران کاروانهای حج منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت آموزش معاونت امور فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه با انتشار کتابچه‌ای، شرح وظایف و مأموریتهای روحانیون، معین، معینه و مدیران کاروانهای حج تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، این کتابچه به وظایف و مأموریتهای تعیین شده برای تحقق اهداف حج ابراهیمی همچون شرح وظایف مصوب عوامل تأثیرگذار در کاروان، بایستگی ملاحظه و بکارگیری آن، ایفای نقش حقیقی روحانی به عنوان رئیس شورای فرهنگی با توجه به مسؤولیت و اختیارات وی اشاره دارد.

فصل اول این مجموعه به شرح وظایف روحانیون و معینهای کاروانهای حج با هدف هدایت فرهنگی کاروانیان و برنامه‌ریزی برای راهنمایی، توجیه و همراهی آنان از زمان شکل‌گیری کاروان تا پایان سفر برای هر کاروان روحانی و معین و یا معینه از جمله تشکیل جلسات قبل از سفر، مردم‌داری و حسن معاشرتو همکاری با زائران، رعایت شؤون روحانیت، مدیریت فرهنگی کاروان، تبیین و تعلیم احکام و مناسک حج و رعایت سیاست‌های بعثه می‌پردازد.

شرح وظایف خواهران معینه با هدف خدمت‌گزاری به بانوان زائر و پاسخگویی به نیازهای دینی، معنوی آنان در راستای مناسک حج با موضوعاتی همچون تنظیم برنامه‌ها و سازمان‌دهی بخش خواهران، تبیین احکام عمومی، مناسک و احکام خاص بانوان، توجیه اماکن حرمین شریفین و تلاش برای توسعه معنویت در بین بانوان در فصل دوم مطرح شده است.

در فصل سوم با اشاره به شرح وظایف شورای فرهنگی کاروان، شرح وظایف و اختیارات رئیس شورای فرهنگی، شرح وظایف و اختیارات دبیر شورای فرهنگی کاروان آمده است: "در سالهای اخیر ترکیب سنی و وضعیت تحصیلی زائران بیت‌الله الحرام کاملاً تغییر یافته و در نتیجه زمینه برای انجام کارهای فرهنگی به منظور بهره‌برداری معنوی هرچه بیشتر از این سفره الهی فراهم‌تر شده است".

فصل چهارم شرح وظایف کلی مدیران و عوامل اجرایی کاروانهای حج را با عنوانهای شرح وظایف فعالیتهای مدیران کاروانها در ایران، شرح فعالیتهای مدیر کاروان و عوامل اجرایی برای حرکت از جده یا مدینه منوره به مکه مکره، شرح فعالیتهای مدیر و عوامل در حالت استقرار، شرح فعالیتهای مدیر و عوامل اجرایی در ایام تشریق، شرح فعالیتهای مدیر و عوامل اجرایی برای عزیمت از مکه به جده و شرح وظایف مدیران و عوامل اجرایی کاروانهای مشمول طرح تغذیه متمرکز بیان می‌کند.

شرح وظایف و فعالیتها در ایران عنوان فصل پایانی این مجموعه است که به شرح مطالبی همچون همکاری و حضور مؤثر در امر ثبت‌نام در بخش مراجعه بانوان، تطبیق مدارک با متقاضی، حضور مستمر و مؤثر در کلاس‌های آموزشی با هدف افزایش سطح ارتقای معلومات فردی و دینی و ایفای نقش فعال و مؤثر در برپایی و تشکیل جلسات آموزش و همکاری و همیاری مستمر در بخش آموزش بانوان با روحانی و معینه کاروان و مانند آن می‌پردازد.

شرح وظایف و مأموریتهای روحانیون، معین، معینه و مدیران کاروانهای حج در قطع پالتویی و 76 صفحه توسط مدیریت آموزش معاونت امور فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت منتشر شده است.