یک سوم منابع مالی گلستان نزد بانک ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمان تقوی صبح چهارشنبه در نشست نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بانک ملی ایران به عنوان بازوی اقتصادی دولت در دفاع مقدس و دوران سازندگی همواره یار و همراه دولت بوده است و به همین جهت نیز مورد تحریم آمریکا و کشورهای غربی قرار گرفت.

وی گفت : بیش از 37 درصد تسهیلات استان توسط بانک ملی پرداخت شده است و بیشترین تراکنشهای الکترونیکی در استان نیز توسط بانک ملی صورت می پذیرد.

رئیس اداره امور شعب استان گلستان گفت: اولویت اول بانک ملی ایران توسعه کشور و رفع نیازهای بانکی مردم به بهترین وجه ممکن است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: بانکداری اسلامی سالم ترین نوع بانکداری است که گردش سالم پولی و مالی در کشور ایجاد می کند و می تواند اقتصاد ما را به سمت توسعه و شکوفایی هدایت کند.

آیت الله عبدالهادی شاهرودی با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق اسلامی در برخورد با مردم گفت: خوشبختانه کارکنان بانک ملی رفتار خوبی با مردم دارند.

وی افزود : اخلاق سرمایه ای است که باعث رضایت خداوند و محبوب شدن انسان در جامعه می شود.