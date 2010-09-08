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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۷

یک سوم منابع مالی گلستان نزد بانک ملی است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور شعب با اشاره به اینکه یک سوم منابع مالی استان در اختیار بانک ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمان تقوی صبح چهارشنبه در نشست نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بانک ملی ایران به عنوان بازوی اقتصادی دولت در دفاع مقدس و دوران سازندگی همواره یار و همراه دولت بوده است و به همین جهت نیز مورد تحریم آمریکا و کشورهای غربی قرار گرفت.

وی گفت : بیش از 37 درصد تسهیلات استان توسط بانک ملی پرداخت شده است و بیشترین تراکنشهای الکترونیکی در استان نیز توسط بانک ملی صورت می پذیرد.
 
رئیس اداره امور شعب استان گلستان گفت: اولویت اول بانک ملی ایران توسعه کشور و رفع نیازهای بانکی مردم به بهترین وجه ممکن است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: بانکداری اسلامی سالم ترین نوع بانکداری است که گردش سالم پولی و مالی در کشور ایجاد می کند و می تواند اقتصاد ما را به سمت توسعه و شکوفایی هدایت کند.

آیت الله عبدالهادی شاهرودی  با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق اسلامی در برخورد با مردم گفت: خوشبختانه کارکنان بانک ملی رفتار خوبی با مردم دارند.

وی افزود : اخلاق سرمایه ای است که باعث رضایت خداوند و محبوب شدن انسان در جامعه می شود. 

کد مطلب 1147953

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