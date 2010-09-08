شیوه ای برای گوش سپردن به صدای نقاشیهای مشهور جهان ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوینچی، ونگوک، کاراواجو، و مونه هنرمندانی هستند که آثار آنها سالانه هزاران مشتاق و علاقمند را به سوی خود جلب می کنند با این همه این آثار نقاشی ارزشمند معمولا به دلیل بالا رفتن سن و قرار گرفتن آنها در معرض عوامل مختلف دچار آسیب دیدگی می شوند.

اثری که زمانی یک شاهکار هنری بر روی سقف یک کلیسا به شمار می رفت اکنون نیازمند تیمی متخصص و حرفه ای از مرمت کنندگان است تا به حالت اولیه خود بازگردد، روندی که محققان دانشگاه مک گیل در کبک کانادا آن را تسهیل کرده اند.

این محققان با استفاده تکنیکی که به "طیف نگاری فروسرخ فتوآکوستیک" شهرت دارد به شناسایی رنگ دانه هایی پرداختند که در آثار هنری مورد استفاده قرار گرفته است.

این تکنیک از نظریه سال 1880 الکساندر گراهام بل مبنی بر اینکه جامدات در هنگام قرارگیری در برابر نور از خود صدا ایجاد می کنند، استفاده می کند. محققان دانشگاه مک گیل از این تکنیک بر روی رنگدانه های غیر زیستی که به صورتی رایج در نقاشی ها مورد استفاده قرار می گیرند، استفاده کردند این شیوه می تواند درک بهتری از ساختار شیمیایی رنگها در اختیار محققان قرار دهد و در مقابل می تواند به ایجاد راهکارهایی موثرتر برای حفظ و نگهداری از آثار هنری منجر شود.

به گفته "یان باتلر" محقق ارشد تیم تحقیقاتی دانشگاه مک گیل، دانستن ساختار شیمیایی رنگدانه ها از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا می تواند به مسئولان موزه ها و مرمت گران نشان دهد واکنش آثار نقاشی در برابر نور خورشید و تغییرات دمایی چه خواهد بود.

تلاشهایی که در گذشته برای حفظ و نگهداری این آثار نقاشی انجام شده به دلیل ناآگاهی از چنین ساختار شیمیایی معمولا به آسیبهایی منجر شده اند که در صورت دست نخورده باقی ماندن آثار، از بروز آنها جلوگیری می شد.

بر اساس گزارش گیزمگ، تاکنون تیم باتلر موفق به شناسایی 12 رنگدانه مهم تاریخی شده اند که به چندین دهه یا قرن پیش تعلق دارند محققان امیدوارند با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده بتوانند پایگاه داده هایی از اطلاعات مربوط با رنگدانه ها راه اندازی کنند.