به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف ، پیرو گدو کشیش ایتالیایی از مؤسسه پاپی مأموریتهای خارجی گفت: به طور قطع از دیدگاه جمعیتشناسی، واضع است که هر ساله 120 تا 130 هزار ایتالیایی از جمعیت کم میشوند درحالی که بیش از 200 هزار مهاجر قانونی در ایتالیا حضور داشته و بیش از نیمی از آنها مسلمان هستند که از نرخ رشد بالایی برخوردارند.
وی گفت: رسانهها هرگز این امر را مورد توجه قرار ندادهاند اما در کنار تمام موارد باید پاسخی در زمینه دینی و فرهنگی و عرصه هویت به این روند ارائه داد.
اظهارات این کشیش ایتالیایی درشرایطی صورت میگیرد که وی آمار تشرف به اسلام را در میان جمعیت اروپایی کاملاً نادیده گرفته است. برخلاف ادعای وی در رابطه با عدم پرداختن رسانهها به مسئله حضور چشمگیر مسلمانان در اروپا، بسیاری از رسانهها و شخصیتهای سیاسی با اتخاذ رویکردهای منفی و برای ایجاد هراس بی مورد میان جامعه غیر مسلمان مسئله اسلامی شدن اروپا را مطرح میکنند.
این کشیش کاتولیک در ادامه اظهارات خود مسیحیان را برای عدم تحقق اعتقادات دینی در زندگی خود مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت که این رویکرد مسیحیان یک خلای دینی به وجود آورده و اسلام این خلا را پر کرده است.
وی همچنین گفت: مسیحیان اروپایی که در رسیدن به استانداردهای زندگی دینی ناکام ماندهاند خود را در معرض حمله سکولاریستها آسیبپذیر کردهاند. انجام آداب دینی میان مسیحیان اروپا تقلیل یافته و بیتفاوتی گسترش یافته است.
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