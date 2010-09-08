مهناز خضری نایب رئیس بانوان هیئت دوومیدانی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: سازمان تربیت بدنی تمامی هزینه های درمان نونا را چه در داخل و چه در خارج از کشور متقبل شده است.

وی افزود: ما تمام مدارک درمانی این دوومیدانی کار را برای پرفسور سمیعی ارسال کرده ایم. ایشان به ما اعلام کرده اند که عمل نونا در تهران خوب بوده و احتمالا نیازی به جراحی مجدد وجود ندارد. قرار است این دوومیدانی کار در موسسه IMI هانوفر آلمان بستری شده و مراحل درمان فیزیوتراپی یا جراحی مجدد را بگذراند.

نایب رئیس هیئت دوومیدانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در مرحله اول درمان نونا سه ماه در آلمان بستری می شود و در صورت ادامه مراحل درمانی سازمان مابقی هزینه ها را هم پرداخت خواهد کرد.

وی ادامه داد: هرچند بر روی این دوومیدانی کار عمل جراحی انجام شده اما تا این زمان وضعیت وی به شکل قبل است. وضعیت عمومی اش بهبود یافته اما از نظر حرکتی به همان شکل قبل می باشد.

خضری تصریح کرد: در این سفر پدر و مادر نونا به همراه پرستار بخش ICU وی را همراهی خواهند کرد.

نانو پسانین که عضو تیم دوومیدانی استان خراسان رضوی است دوشنبه شب 18 مرداد بر اثر سقوط یکی از درهای ورودی ورزشگاه آزادی دچار آسیب دیدگی شدید نخاعی شد و از آن زمان تاکنون مداوی وی ادامه دارد.