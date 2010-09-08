به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نیکنام قائم مقام وزیر و امور بین‌الملل وزارت بهداشت امروز با اعلام این خبر گفت: اجلاس گروه پنج در سطح کارشناسان ارشد کشور پاکستان، عراق، افغانستان، ایران و مسئولان دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشتی جهانی و مسئولان سازمان بهداشت جهانی و کشورهای عضو گروه پنج و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی هم‌مرز هفته آینده به مدت دو روز در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: در این اجلاس به طور مشخص در خصوص راههای همکاری بین کشورهای عضو در مقابله و کنترل چهار بیماری مهم همچون مالاریا، فلج اطفال (پولیو) سل مقاوم به درمان و CCHF‌ بحث و بررسی خواهد شد.



نیکنام یکسان‌سازی سیستم‌ها، تبادل تجربیات و تقویت شبکه آزمایشگاهی تشخیصی، همکاری در ابعاد آموزشی و در اختیار گذاردن امکانات آموزشی ایران برای کشورهای همسایه عضو گروه پنج برای مقابله بهتر با بیماریهایی که خطر انتقال آن به ایران وجود دارد را از اهداف نشست گروه پنج عنوان کرد.