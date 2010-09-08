دکتر محمد ضیمران در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد اینکه وضعیت فلسفه دین در ایران نسبت به فلسفههای مرتبه دوم دیگر بهتر است. اگر این نظر را قبول دارید دلیل آن را چه میدانید گفت: بهرحال مسئله دین و ایمان و به طور کلی حقیقت غایی دغدغه اساسی بعد از انقلاب در کشور ماست. درحقیقت جزء مسائل کلی و اساسی نظام بوده که همواره بیش از فلسفههای مضاف دنبال شده و به آن پرداخته شده است.
استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر درمورد اینکه چه موضوعاتی در فلسفه دین هم اکنون بیشتر مورد نیاز فضای فرهنگی -معرفتی ماست هم اظهار داشت: بیش از هرچیزی بعد معرفتی فلسفه دین بیشتر مورد توجه و نیاز است. یعنی درواقع اپیستمولوژی بحث مورد تأکید بیشتری بوده چون جنبههای معرفتی دغدغه اصلی خیلیهاست.
این محقق و پژوهشگر درباره آینده فلسفه دین درایران نیز گفت: اگر ما به یک نوع نظامهای فکری سازنده در بحث فلسفه دین برسیم بسیار قابل توجه خواهد بود ولی مسیری را که الان طی میکند برایم خیلی مشکل است که بگویم چه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد ولی در کل راهی هموار در این زمینه داریم.
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