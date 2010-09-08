دکتر محمد ضیمران در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد اینکه وضعیت فلسفه دین در ایران نسبت به فلسفه‏های مرتبه دوم دیگر بهتر است. اگر این نظر را قبول دارید دلیل آن را چه می‏دانید گفت: بهرحال مسئله دین و ایمان و به طور کلی حقیقت غایی دغدغه اساسی بعد از انقلاب در کشور ماست. درحقیقت جزء مسائل کلی و اساسی نظام بوده که همواره بیش از فلسفه‏های مضاف دنبال شده و به آن پرداخته شده است.

استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر درمورد اینکه چه موضوعاتی در فلسفه دین هم اکنون بیشتر مورد نیاز فضای فرهنگی -معرفتی ماست هم اظهار داشت: بیش از هرچیزی بعد معرفتی فلسفه دین بیشتر مورد توجه و نیاز است. یعنی درواقع اپیستمولوژی بحث مورد تأکید بیشتری بوده چون جنبه‎های معرفتی دغدغه اصلی خیلی‎هاست.

این محقق و پژوهشگر درباره آینده فلسفه دین درایران نیز گفت: اگر ما به یک نوع نظامهای فکری سازنده در بحث فلسفه دین برسیم بسیار قابل توجه خواهد بود ولی مسیری را که الان طی می‎کند برایم خیلی مشکل است که بگویم چه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد ولی در کل راهی هموار در این زمینه داریم.