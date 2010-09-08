بازی با استقلال حساس نیست/ از خوشحالی دیدن صادقی خواب ندارم

پیروز قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط تیمش در آستانه بازی مقابل استقلال، اظهار داشت: خوشبختانه شرایط خوبی داریم و کاملا آماده بازی هستیم. در طول تعطیلات لیگ بهترین تمرینات را انجام دادیم و از این فرصت نهایت استفاده را بردیم.
مدافع تیم فوتبال مس کرمان در خصوص روند روبهرشد تیمش از شروع بازیهای لیگ، گفت: مس تغییر و تحولات زیادی داشت و بازیکنان آنطور که باید هماهنگ نبودند. طبیعی بود که ابتدای فصل آنطور که میخواهیم نتیجه نگیریم اما خوشبختانه در ادامه به آن چیزی که خواستیم رسیدیم. انشاالله این روند را تا پایان فصل نیز ادامه میدهیم.
"استقلال و مس دو تیمی هستند که طی هفتههای گذشته، نتایج خوبی گرفتهاند."، قربانی در خصوص این موضوع تصریح کرد: فکر میکنم در زمین معلوم میشود که چه تیمی بهتر است.
وی در مورد حساسیت بالای این مسابقه به دلیل رفتوآمدهایی که بین دو باشگاه صورت گرفته است، گفت: من حساسیتی نمیبینم. بدون توجه به این مسائل برای انجام یک بازی خوب به میدان میرویم.
قربانی در پاسخ به این سئوال که "آیا اتفاقات ابتدای فصل، باعث دلخوری او شده است؟"، اظهار داشت: اصلا نمیخواهم در خصوص ابتدای فصل حرفی بزنم. آن موقع رفتار بدی با من کردند اما در حال حاضر مشکلی برای بازی در مس ندارم و از این موضوع خوشحالم.
امیرحسین صادقی و یپروز قربانی دو بازیکنی هستند که از ابتدای فصل با انجام مصاحبه، بارها علیه یکدیگر حرف زدند. صادقی در تازهترین صحبتهایش اظهارداشته "قربانی از خدایش باشد که او را میبیند!". مدافع مس در خصوص این اظهارنظر تصریح کرد: امیرحسین درست میگوید. چند شب است از خوشحالی دیدن امیرحسین خواب ندارم! واقعا خوشحالم که او را میخواهم ببینم. اصلا بنویسید برای دیدن صادقی از خوشحالی در پوستم نمیگنجم!
دیدار تیمهای فوتبال مسکرمان و استقلال تهران از هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر جمعه از ساعت 18:45 در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار میشود.
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