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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۱۲

پارک جی سونگ:

مقابل ایران نتیجه خوبی نگرفتیم/ برنامه‌های مربی را در زمین پیاده کردیم

مقابل ایران نتیجه خوبی نگرفتیم/ برنامه‌های مربی را در زمین پیاده کردیم

کاپیتان تیم ملی فوتبال کره جنوبی با ابراز تاسف از شکست تیمش برابر ایران گفت: در این بازی خانگی نتیجه خوبی بدست نیاوردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، "پارک جی سونگ"، کاپیتان تیم ملی فوتبال کره جنوبی بعد از باخت به ایران گفت: حیف شد که نتوانستیم برنده بازی امشب باشیم.

کره جنوبی سه شنبه شب در ورزشگاه جام جهانی سئول و در دیدار دوستانه با ایران یک برصفر مغلوب شد. پارک بازیکن منچستریونایتد بعد از بازی به خبرنگاران گفت: ما تمام تلاش خود را کردیم اما نتیجه خوبی نگرفتیم و باختیم.
 
وی در ادامه افزود: مهمتر از همه چیز این است که ما خواسته مربی را فهمیدیم و تلاش کردیم برنامه‌های او را در زمین پیاده کنیم.
 
"پارک جی سونگ" در دیدار تدارکاتی کره جنوبی مقابل ایران یکی از بازیکن اصلی این تیم بود و چند شانس گلزنی را برای هم تیمی‌هایش فراهم آورد.
کد مطلب 1147982

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