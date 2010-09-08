به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، "پارک جی سونگ"، کاپیتان تیم ملی فوتبال کره جنوبی بعد از باخت به ایران گفت: حیف شد که نتوانستیم برنده بازی امشب باشیم.

کره جنوبی سه شنبه شب در ورزشگاه جام جهانی سئول و در دیدار دوستانه با ایران یک برصفر مغلوب شد. پارک بازیکن منچستریونایتد بعد از بازی به خبرنگاران گفت: ما تمام تلاش خود را کردیم اما نتیجه خوبی نگرفتیم و باختیم.

وی در ادامه افزود: مهمتر از همه چیز این است که ما خواسته مربی را فهمیدیم و تلاش کردیم برنامه‌های او را در زمین پیاده کنیم.