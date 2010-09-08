توزیع فیشهای عوارض شهری پایتخت فردا تمام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش آزادواری با بیان این مطلب افزود: تا کنون 98 درصد فیش های عوارض توزیع شده است و تا فردا همه شهروندان فیش های مربوطه را دریافت خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس آمار دریافت شده تا 15 شهریور 10 درصد شهروندان عوارض خود را پرداخت کرده اند که پیش بینی می شود تا پایان شهریور این آمار افزایش یابد .

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با اشاره به اهمیت نقش شهروندان در پرداخت عوارض و تامین درآمد پایدار شهرداری اظهار کرد: با توجه به روند سالهای گذشته، عوارضی که شهروندان در زمینه نوسازی پرداخت می کنند دو تا سه درصد و در مجموع عوارض کسب و پیشه ، نوسازی و بهای خدمات پسماند پنج درصد بودجه شهرداری را تشکیل می دهد.

آزادواری با بیان اینکه سالانه پنج درصدی به درآمدهای پایدار شهرداری افزوده می شود، گفت: بر اساس این سیاست هر سال پنج درصد از سبد درآمدهای ناشی از ساخت و ساز به سبد درآمدهای پایدار افزوده می شود.