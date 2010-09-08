  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

توزیع فیشهای عوارض شهری پایتخت فردا تمام می شود

توزیع فیشهای عوارض شهری پایتخت فردا تمام می شود

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با اشاره به توزیع 98 درصد فیشهای عوارض شهری، از توزیع کامل این فیش ها در سطح شهر تا پایان روز 18 شهریور ماه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش آزادواری با بیان این مطلب افزود: تا کنون 98 درصد فیش های عوارض توزیع شده است و تا فردا همه شهروندان فیش های مربوطه را دریافت خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس آمار دریافت شده تا 15 شهریور 10 درصد شهروندان عوارض خود را پرداخت کرده اند که پیش بینی می شود تا پایان شهریور این آمار افزایش یابد .

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با اشاره به اهمیت نقش شهروندان در پرداخت عوارض و تامین درآمد پایدار شهرداری اظهار کرد: با توجه به روند سالهای گذشته، عوارضی که شهروندان در زمینه نوسازی پرداخت می کنند دو تا سه درصد و در مجموع عوارض کسب و پیشه ، نوسازی و بهای خدمات پسماند پنج درصد بودجه شهرداری را تشکیل می دهد.

آزادواری با بیان اینکه سالانه پنج درصدی به درآمدهای پایدار شهرداری افزوده می شود، گفت: بر اساس این سیاست هر سال پنج درصد از سبد درآمدهای ناشی از ساخت و ساز به سبد درآمدهای پایدار افزوده می شود.

کد مطلب 1147985

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها