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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

بروزرسانی10 هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی برق در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول مطالعات طراحی شبکه شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی،10 هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی برق در استان مرکزی بروزرسانی شد.

علی اکبر بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اعلام این خبر گفت: کلیه اطلاعات شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف استان که به ترتیب به طول 10 هزار کیلومتر و هفت هزار کیلومتر است در محیط GIS مطابق با آخرین نقشه های سازمان نقشه برداری کشور بروز رسانی شده است.

وی بارزترین مشخصه طرحGIS را بروز رسانی آن عنوان کرد و افزود: با تخصیص نیروهای ماهر در امورهای تابعه این مهم بطور دائم و جدی در دست اقدام است.
 
مهندس بصیری پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به لحاظ فنی و اقتصادی را بسیار مفید دانست.
 
وی رفع مشکلات فیدرهای پر عارضه و پر بار، کاهش تردد بازدید محل ها، تهیه طرح جامع روشنایی معابر، جایابی مناسب تجهیزات حفاظتی شبکه، جایابی بهینه پست های فوق توزیع و اصلاح آمار و اطلاعات شبکه و تخصیص منابع مالی به بهینه ترین طرح را از جمله کاربردهای طرح GIS عنوان کرد.
 
کد مطلب 1147987

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