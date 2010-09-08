بروزرسانی10 هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی برق در استان مرکزی

علی اکبر بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اعلام این خبر گفت: کلیه اطلاعات شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف استان که به ترتیب به طول 10 هزار کیلومتر و هفت هزار کیلومتر است در محیط GIS مطابق با آخرین نقشه های سازمان نقشه برداری کشور بروز رسانی شده است.

وی بارزترین مشخصه طرحGIS را بروز رسانی آن عنوان کرد و افزود: با تخصیص نیروهای ماهر در امورهای تابعه این مهم بطور دائم و جدی در دست اقدام است.

مهندس بصیری پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به لحاظ فنی و اقتصادی را بسیار مفید دانست.

وی رفع مشکلات فیدرهای پر عارضه و پر بار، کاهش تردد بازدید محل ها، تهیه طرح جامع روشنایی معابر، جایابی مناسب تجهیزات حفاظتی شبکه، جایابی بهینه پست های فوق توزیع و اصلاح آمار و اطلاعات شبکه و تخصیص منابع مالی به بهینه ترین طرح را از جمله کاربردهای طرح GIS عنوان کرد.

