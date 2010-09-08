گونه های نادر ماهیان استخوانی در گیلان رهاسازی شد

هادی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: امسال از سوی مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی شهید انصاری شیلات گیلان با هدف بازپروری و احیاء ذخایر گونه های کمیاب و نادر ماهیان استخوانی بیش از چهار میلیون قطعه از انواع ماهی سفید فرم پائیزه، کپور تالابی، سیاکولی، شاکولی، لای ماهی و ماهی کلمه بصورت مصنوعی و نیمه مصنوعی تکثیر و بعد از مرحله رسیدن به وزن پایه رهاکرد در منابع آبی منتهی به دریای خزر در نوار ساحلی استان گیلان رهاسازی شد.

وی عنوان کرد: تعداد بچه ماهیان رهاسازی شده گونه های نادر ماهیان استخوانی در مرکز شهیدانصاری بیش از دو برابر ظرفیت پیش بینی شده برای تولید این گونه در سال جاری بوده است.

مدیرکل شیلات گیلان ادامه داد: این اقدام که به فضل خداوند کریم و با همت و تلاش بی وقفه و شبانه روزی کارکنان این مرکز برغم وجود محدودیتهای شدید اقلیمی بویژه تشدید موج گرما در فصل پرورش لارو و بچه ماهیان صورت پذیرفت، دارای آثار مثبت متعددی از جمله حفظ ذخایر ژنی گونه های بومی، تعادل بیولوژیک در منابع آبی و مهمتر استمرار روند صید و بهره برداری گونه های منحصر بفرد ماهیان استخوانی را در آینده در پی داشته باشند.