آماده باش سازمان پایانه ها برای تعطیلات عید فطر در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی آذروش با اعلام این مطلب گفت: پیش بینی می کنیم که با توجه به نزدیک شدن سال تحصیلی جدید و پایان تعطیلات تابستانی شاهد استقبال زیادی از سفرها باشیم و بر همین اساس به تمام همکاران آماده باش داده شده است.

وی با اشاره به تعداد زیاد سفر و محدود بودن بلیط ها در گذشته گفت : با تمهیدات صورت گرفته ، بلیط به اندازه کافی تهیه شده و مشکلی در این خصوص نخواهیم داشت.

مدیرعامل سازمان پایانه ها در بخش دیگری از سخنان خود به راه اندازی خانه های سلامت و اسباب بازی در پایانه ها گفت: در پایانه های غرب و بیهقی خانه های سلامت بهره برداری شده و درآینده بسیار نزدیک خانه سلامت در پایانه جنوب نیز به بهره برداری خواهد رسید.

آذروش با اشاره به طرح پیاده راه در پایانه بیهقی که مسیر مسافران از سکوها را جدا می سازد گفت: یکی از زیباترین و مفرح ترین پیاده راه ها را در پایانه های بیهقی و غرب که در آن از معماری سنتی و اصیل ایرانی بهره گرفته شده است را در روزهای آتی افتتاح خواهیم کرد.

مدیر عامل سازمان پایانه ها بار دیگر به مسافرین توصیه کرد که از سوار شدن به اتوبوس ها در خارج از پایانه ها پرهیز کنند چرا که در صورت هرگونه سانحه احتمالی نمی توانند از هیچ گونه خدمات بیمه ای استفاده نموده و ادعایی داشته باشند.



