برنامه هاي هسته اي كره شمالي تهديد آميز است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آ سوشيتدپرس، محمد البرادعي دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: گزارش بازيافت ميله هاي سوختي هسته اي كره شمالي نگران كننده است .

كره شمالي هفته گذشته اعلام كرد كه باز يافت اورانيوم از تيغه هاي سوختي را به پايان رسانده است . اين موضوع البرداعي را وادار ساخت كه بر فشارهاي بين المللي بر كره شمالي براي رعايت پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي بيافزايد .

البرادعي همچنين افزود: دفتر آژانس در وين نتايج بازرسي هاي خود از تاسيسات ايران را گرد آوري كرده است . وي گزارش هايي را كه حاكي از تاييد بازرسان بر وجود اورانيوم غني شده در اين تاسيسات است ، رد كرد.

درهمين حال ، ريچارد بوچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت: آمريكا از آژانس بين المللي انرژي اتمي خواسته است گزارش كامل و واقعي درباره يافته هايش در بازرسي از ايران را ارائه دهد. وي افزود: ما اميدواريم كه اين گزارش قبل از نشست اوايل سپتامبر آژانس تهيه شود .او بار ديگر ادعا كرد: ايران داراي برنامه هاي مخفي توليد سلاحهاي هسته اي است كه براي ثبات منطقه ، كل جامعه بين الملل، ومعاهدات منع گسترش سلاحهاي هسته اي جهاني تهديد بسيار جدي محسوب مي شود.

آمريكا پيش تر ازآژانس بين املل انرژي اتمي خواسته بود كه با متهم كردن ايران به نقض پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي موضوع را براي بررسي و اقدامات مقتضي به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهد. اين شورا انجام هر گونه اقدامي درباره كره شمالي را رد كرده است .



