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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۳۸

شیوه‎های تدریس-8/

پرسشگری دانشجو از دغدغه‌های وی نشأت می‌گیرد

پرسشگری دانشجو از دغدغه‌های وی نشأت می‌گیرد

استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر با تأکید بر اینکه پرسشگری دانشجو از دغدغه‌های وی نشأت می‌گیرد، گفت: طرح سؤال از سوی دانشجو همچنین بیانگر حضور فعال وی در کلاس و برقراری ارتباط دو سویه است .

دکتر محمد ضیمران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت مطالعه استاد قبل از حضور در کلاس و یاداشت برداری قبل و بعد از کلاس اظهار داشت: من یک مجموعه طرح درسی را قبل از حضور در کلاس آماده ‏می‏کنم سپس در کلاس در ضمن بحث و  گفتگو و برخوردهای علمی بعد از اینکه از کلاس خارج شدم همانها را سازماندهی می‏کنم.

وی گفت: بنابراین خیلی چیزهایی که از قبل مشخص کرده‎ام ممکن است عوض و تعدیل و جرح و اضافه شود، از اینرو کلاس زمینه خوبی به عنوان آزمایشگاه مفاهیم و اندیشه‏هاست.

استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر در مورد احساس خود نسبت به پرسش دانشجویان نیز گفت: وقتی سؤالات مرتبط با بحث مطرح می‎شود بسیار قانع کننده و خوشحال کننده است به دلیل اینکه دانشجو وقتی سؤال می‎کند پیداست که در کلاس دغدغه اساسی پیدا کرده و کلاس را برای خود مفید قلمداد کرده است که بدینوسیله با طرح سؤال شرکت فعال خود را در کلاس به اثبات می‏رساند.

این محقق و پژوهشگر در مورد تأثیرپذیری آثارش از تدریسهای سرکلاسش  تصریح کرد:بی تردید مطالبی که نگاشته ام در کلاس درس منعکس می شود. بیشتر تألیفات من مرتبط با بحثهای کلاسی و درسی است، از اینرو ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با فضای کلاس و مباحث طرح شده وجود دارد .

کد مطلب 1148009

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