دکتر محمد ضیمران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت مطالعه استاد قبل از حضور در کلاس و یاداشت برداری قبل و بعد از کلاس اظهار داشت: من یک مجموعه طرح درسی را قبل از حضور در کلاس آماده ‏می‏کنم سپس در کلاس در ضمن بحث و گفتگو و برخوردهای علمی بعد از اینکه از کلاس خارج شدم همانها را سازماندهی می‏کنم.

وی گفت: بنابراین خیلی چیزهایی که از قبل مشخص کرده‎ام ممکن است عوض و تعدیل و جرح و اضافه شود، از اینرو کلاس زمینه خوبی به عنوان آزمایشگاه مفاهیم و اندیشه‏هاست.

استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر در مورد احساس خود نسبت به پرسش دانشجویان نیز گفت: وقتی سؤالات مرتبط با بحث مطرح می‎شود بسیار قانع کننده و خوشحال کننده است به دلیل اینکه دانشجو وقتی سؤال می‎کند پیداست که در کلاس دغدغه اساسی پیدا کرده و کلاس را برای خود مفید قلمداد کرده است که بدینوسیله با طرح سؤال شرکت فعال خود را در کلاس به اثبات می‏رساند.

این محقق و پژوهشگر در مورد تأثیرپذیری آثارش از تدریسهای سرکلاسش تصریح کرد:بی تردید مطالبی که نگاشته ام در کلاس درس منعکس می شود. بیشتر تألیفات من مرتبط با بحثهای کلاسی و درسی است، از اینرو ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با فضای کلاس و مباحث طرح شده وجود دارد .