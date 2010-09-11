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۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

آثار دومین دوسالانه مجسمه‌های شهری در تهران نصب می‌شود

آثار دومین دوسالانه مجسمه‌های شهری در تهران نصب می‌شود

آثار دومین دوسالانه مجسمه‌های شهری همچون دوره قبلی در سطح شهر تهران نصب می‌شوند.

مجتبی موسوی مدیر امور حجم سازمان زیباسازی شهرداری در مورد برگزاری دومین دوسالانه مجسمه‌های شهری به خبرنگار مهر گفت: مشغول انجام امور مقدماتی و کارهای دوسالانه هستیم. مهلت ارسال آثار تا پایان شهریور است که البته از هم‌اکنون درخواستهایی برای تمدید مهلت شده که ممکن است یک هفته تا 10 روز دیگر این فرصت تمدید شود.

وی افزود: همچون دوره قبل که با هنرمندان برای نصب مجسمه‌ها در سطح شهر قرارداد بستیم، در این دوره کارها را برای نصب در مکانهای مختلف تهران انتخاب می‌کنیم.

دومین دوسالانه مجسمه‌های شهری 17 آبان در نگارخانه برگ به نشانی پاسداران، میدان هروی، خیابان وفامنش، کوچه جمالی، عمارت عین‌الدوله، شماره 13 برگزار می‌شود.

کد مطلب 1148010

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