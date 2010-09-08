انتقال اطلاعات از مسیر فیبر نوری برای اولین بار در گیلان

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ادامه اقدامات انجام شده برای راه اندازی فیبرهای موجود در شبکه انتقال شرکت برق منطقه ای گیلان شامل نصب و راه اندازی ترمینالهای فیبرنوری مابین پستهای سیادتی - گیلان - سیاهکلده و چابکسر کل اطلاعات پست سیادتی (رشت دو ) بطور آزمایشی از مسیر قدیم (سیادتی- شرکت نفت رشت - شرکت نفت تهران – scc - مخابرات تهران – مخابرات قائم شهر – پست دهک ساری - NAOC ) برادشته و توسط فیبر نوری بطورمستقیم به NAOC انتقال یافت.

وی عنوان کرد: هم اکنون این اطلاعات به طور کامل در مرکز دیسپاچینگ شمال NAOC رویت می شود.