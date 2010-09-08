انتقال اطلاعات از مسیر فیبر نوری برای اولین بار در گیلان

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ادامه اقدامات انجام شده برای راه اندازی فیبرهای موجود در شبکه انتقال شرکت برق منطقه ای گیلان شامل نصب و راه اندازی ترمینالهای فیبرنوری مابین پستهای سیادتی - گیلان - سیاهکلده و چابکسر کل اطلاعات پست سیادتی (رشت دو ) بطور آزمایشی از مسیر قدیم (سیادتی- شرکت نفت رشت - شرکت نفت تهران –scc - مخابرات تهران – مخابرات قائم شهر – پست دهک ساری - NAOC ) برادشته و توسط فیبر نوری بطورمستقیم به NAOC انتقال یافت.
وی عنوان کرد: هم اکنون این اطلاعات به طور کامل در مرکز دیسپاچینگ شمال NAOC رویت می شود.
مدیرعامل برق منطقه ای گیلان ادامه داد: با هماهنگی انجام شده با NAOC و مجری طرح دیسپاچینگ و مخابرات برق مازندران در نظر است پس از یک هفته در صورت پایدار بودن رویت اطلاعات سیادتی در NAOC، اطلاعات سایر پستهای انتقال نیز از طریق این مسیر فیبر نوری به NAOC منتقل ومسیر قبلی به عنوان بک آپ آماده باقی بماند.
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