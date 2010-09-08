خرید تضمینی خرما از امروز در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در دشتی، حسن محمد دوست صبح چهارشنبه در حاشیه بهره برداری از فاز سوم گلخانه کشت نشاء کوثر بخش کاکی در جمع خبرنگاران افزود: خرید تضمینی محصول خرما از از امروز در مراکز خرید تضمینی طبق دستورالعمل های مربوطه انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: خرید تضمینی و به منظور ایجاد ثبات در بازار خرما، جلوگیری از کاهش قیمت خرما، طرح خرید توافقی محصول خرما نیز در شرکت ها و اتحادیه تعاون روستائی و واحدهای بسته بندی خصوصی اجرا می شود.

رئیس سازمان تعاون روستائی استان بوشهر گفت: شرکت ها و اتحادیه ها نسبت به خرید توافقی محصول خرما به نرخی بالاتر از نرخ تضمینی اقدام می نمایند که طی اطلاعیه های مربوط در هر منطقه اعلام خواهد شد.

محمد دوست با بیان این که خرید تضمینی خرما در راستای حمایت از تولید کنندگان و نخلداران استان صورت می گیرد، گفت: به منظور اجرای این طرحع تسهیلاتی از طریق صندوق حمایت از اشتغال بخش کشاورزی به این امر اختصاص یافته است.