به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بینالمللی "فلسفه به مثابه یک علم انسانشناسی جهانشمول" با تأکید بر مسایل اصلی فلسفه یونان و با توجه به علوم معاصر، در بخشهایی چون "ضرورت فلسفی در دیرینشناسی و مردمشناسی" به ریاست کاربونل اودالد، "ویژگیهای ثابت فلسفه و کثرت تمدنها" به ریاست داریوش شایگان و پییر آبنکو، "فلسفه و منشأ علم" به ریاست آندرس مویا، "پارمنیدس؛ ریشه مشترک تفکر فلسفی و تفکر شاعرانه" به ریاست ژوزه ساراماگو و "پایدیا، فلسفه و آموزش" به ریاست لونا کوکورادی برگزار خواهد شد.
علاوه بر داریوش شایگان که ریاست افتخاری یکی از بخشهای این همایش را بر عهده خواهد داشت، مقالاتی از علی نقی باقرشاهی (دانشگاه بینالمللی امام خمینی) با عنوان "فلسفه از نگاه مکتب ودانتا با تأکید ویژه بر شانکارا"، احمد امامی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) با عنوان "جریان جاری حکمت ایران باستان"،علی فتحطاهری ( دانشگاه بینالمللی امام خمینی) با عنوان "فیلسوف پادشاه و انسان کامل در نظر افلاطون و اندیشههای ایرانی" و عبدالرازق حسامیفر (دانشگاه بینالمللی امام خمینی) با عنوان "نظریه تکامل داروین از نگاه متفکران ایرانی مسلمان" در این همایش پذیرفته شدهاند.
مقالات مجید ملایوسفی (دانشگاه بینالمللی امام خمینی) با عنوان "ابنسینا و مسئله ذهن-بدن"، جعفر مروارید (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) با عنوان "تمایز میان گفتن و نشان دادن در ویتگنشتاین متقدم و پیامدهای آن"، منیره پلنگی (مدرسه عالی شهید مطهری) با عنوان "فلسفه جاویدان در سنت ایرانی اشراقی با تأکید بر هانری کربن"، مسعود سیف (دانشگاه بینالمللی امام خمینی) با عنوان "آیا مناقشهای میان داروینیسم و دین وجود دارد؟" و محمدرضا شهیدیپاک (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) با عنوان "ظهور فلسفه جهانی در اسپانیا در قرون وسطی" از دیگر مقالات پژوهشگران ایرانی است که در همایش "فلسفه به مثابه یک علم انسانشناسی جهانشمول" مورد پذیرش قرار گرفتهاند.
اطلاعات تکمیلی درباره سایر مقالات پذیرفته شده در نهمین همایش بینالمللی هستیشناسی با عنوان "فلسفه به مثابه یک علم انسانشناسی جهانشمول" که از 27 سپتامبر تا اول اکتبر 2010 (پنجم تا نهم مهرماه 1389) در اسپانیا برگزار خواهد شد، در آدرس اینترنتی http://www.ontologia.net موجود است.
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