به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین‏المللی "فلسفه به مثابه یک علم انسان‏شناسی جهانشمول" با تأکید بر مسایل اصلی فلسفه یونان و با توجه به علوم معاصر، در بخشهایی چون "ضرورت فلسفی در دیرین‏شناسی و مردم‏شناسی" به ریاست کاربونل اودالد، "ویژگیهای ثابت فلسفه و کثرت تمدنها" به ریاست داریوش شایگان و پی‏یر آبنکو، "فلسفه و منشأ علم" به ریاست آندرس مویا، "پارمنیدس؛ ریشه مشترک تفکر فلسفی و تفکر شاعرانه" به ریاست ژوزه ساراماگو و "پایدیا، فلسفه و آموزش" به ریاست لونا کوکورادی برگزار خواهد شد.

علاوه بر داریوش شایگان که ریاست افتخاری یکی از بخشهای این همایش را بر عهده خواهد داشت، مقالاتی از علی نقی باقرشاهی (دانشگاه بین‏المللی امام خمینی) با عنوان "فلسفه از نگاه مکتب ودانتا با تأکید ویژه بر شانکارا"، احمد امامی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) با عنوان "جریان جاری حکمت ایران باستان"،علی فتح‏طاهری ( دانشگاه بین‏المللی امام خمینی) با عنوان "فیلسوف پادشاه و انسان کامل در نظر افلاطون و اندیشه‏های ایرانی" و عبدالرازق حسامی‏فر (دانشگاه بین‏المللی امام خمینی) با عنوان "نظریه تکامل داروین از نگاه متفکران ایرانی مسلمان" در این همایش پذیرفته شده‏اند.

مقالات مجید ملایوسفی (دانشگاه بین‏المللی امام خمینی) با عنوان "ابن‏سینا و مسئله ذهن-بدن"، جعفر مروارید (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) با عنوان "تمایز میان گفتن و نشان دادن در ویتگنشتاین متقدم و پیامدهای آن"، منیره پلنگی (مدرسه عالی شهید مطهری) با عنوان "فلسفه جاویدان در سنت ایرانی اشراقی با تأکید بر هانری کربن"، مسعود سیف (دانشگاه بین‏المللی امام خمینی) با عنوان "آیا مناقشه‏ای میان داروینیسم و دین وجود دارد؟" و محمدرضا شهیدی‏پاک (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) با عنوان "ظهور فلسفه جهانی در اسپانیا در قرون وسطی" از دیگر مقالات پژوهشگران ایرانی است که در همایش "فلسفه به مثابه یک علم انسان‏شناسی جهانشمول" مورد پذیرش قرار گرفته‏اند.

اطلاعات تکمیلی درباره سایر مقالات پذیرفته شده در نهمین همایش بین‏المللی هستی‏شناسی با عنوان "فلسفه به مثابه یک علم انسان‏شناسی جهانشمول" که از 27 سپتامبر تا اول اکتبر 2010 (پنجم تا نهم مهرماه 1389) در اسپانیا برگزار خواهد شد، در آدرس اینترنتی http://www.ontologia.net موجود است.