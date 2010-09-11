خداحافظی با صفحه های لمسی/ ابداع ابزاری برای کنترل مغزی آی - فنها

به گزارش خبرگزاری مهر، از آنجا که انسان از مغزی بزرگ برخوردار است می تواند بر روی سیگنالهای مغز خود بر برای فعال سازی ابزارهای سرپوش الکترونیکی برای به منظور کنترل تجهیزات با استفاده از سیگنالهای مغزی تکیه کند.

نمونه جدید این ابزارها "ایکس ویو" (XWave) نام دارد که اولین سطح مشترک امواج مغزی و آی-فن، آی-پاد لمسی و آی-پد به شمار می رود و مشابه یک هدفن بر روی سر گذاشته می شود. با استفاده از این ابزار امکان پایین و بالا رفتن بر روی لیست فایلها و یا انتخاب یک شماره برای برقراری تماس تلفنی با کمک قدرت ذهن وجود ندارد. اما می تواند میزان توجه و تمرکز کاربر خود را در بازی های رایانه ای ردیابی کند.

این ابزار از الکترودی برخوردار است که بر روی پیشانی کاربر قرار می گیرد تا بتواند اطلاعات امواج مغزی را خوانده و این سیگنالهای آنالوگ را به سیگنالهای دیجیتال و قابل استفاده تبدیل کند.

ایکس ویو به همراه نرم افزارهایی ارائه خواهد شد که شامل تمریناتی برای آماده ساختن و تمرین دادن مغز هستند. تمرینات عملی و عینی شامل تمرین بالا بردن یک توپ بر روی نمایشگر تجهیزات اپل، تغییر رنگ دادن بر اساس میزان آرامش مغز و آموزش دادن مغز برای افزایش دادن محدوده توجه است.

به گفته شرکت تولید کننده این ابزار در حال حاضر تعدادی نرم افزار از جمله تعدادی بازی که طی آن کاربران باید با استفاده از امواج مغزی خود اجسامی را کنترل کنند، شدت نور اتاق خود را کنترل کرده و یا بر اساس حالت روحی خود موسیقی را انتخاب کنند، در دست تکمیل هستند.

بر اساس گزارش گیزمگ، این ابزار از اکتبر سال جاری با قیمت 100 دلار برای پیش فروش ارائه خواهد شد.