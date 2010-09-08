گنبد برای کسب قهرمانی در لیگ برتر والیبال حاضر می شود

رمضان جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: والیبالیستهای گنبد پتانسیل کسب این عنوان را دارند.
وی یادآور شد: برای رسیدن به هدف متعالی تیم والیبال از هیچ کمک و حمایتی دریغ نمیکنم.
مدیر عامل باشگاه جواهری گنبد از دعوت رسمی فدراسیون والیبال ترکمنستان از تیم والیبال جواهری گنبد برای انجام اردوی تمرینی خبر داد.
جواهری افزود: طی برنامه ریزی انجام شده در خصوص تمرینات آماده سازی تیم قرار است بعد از پایان ماه مبارک رمضان شرایط را برای تشکیل اردوی تمرینی و تدارکاتی در ترکمنستان را فراهم کنیم.
تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس از تیمهای مطرح لیگ والیبال کشور است و گنبد به پایتخت والیبال ایران معروف است.
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