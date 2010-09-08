  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

گنبد برای کسب قهرمانی در لیگ برتر والیبال حاضر می شود

گنبد برای کسب قهرمانی در لیگ برتر والیبال حاضر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس گفت: این تیم در لیگ برتر امسال برای کسب عنوان قهرمانی ظاهر می‌شود.

رمضان جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: والیبالیستهای گنبد پتانسیل کسب این عنوان را دارند.

وی یادآور شد: برای رسیدن به هدف متعالی تیم والیبال از هیچ کمک و حمایتی دریغ نمی‌کنم.

مدیر عامل باشگاه جواهری گنبد از دعوت رسمی فدراسیون والیبال ترکمنستان از تیم والیبال جواهری گنبد برای انجام اردوی تمرینی خبر داد.

جواهری افزود: طی برنامه ریزی انجام شده در خصوص تمرینات آماده سازی تیم قرار است بعد از پایان ماه مبارک رمضان شرایط را برای تشکیل اردوی تمرینی و تدارکاتی در ترکمنستان را فراهم کنیم.
 
تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس از تیمهای مطرح لیگ والیبال کشور است و گنبد به پایتخت والیبال ایران معروف است.
 
کد مطلب 1148030

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها