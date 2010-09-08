اعتیاد ریشه بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی و خانوادگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاشی روز چهارشنبه در نشست علمی پژوهشی که با عنوان "سوء مصرف مواد در ایران: شیوع مصرف، آگاهی و عوامل خطرزا" در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: سوء مصرف مواد شامل مصرف بدون نسخه داورها و مکملهای مختلف با اهدافی غیر از مصارف درمانی است، امروزه مواد مختلفی همچون استروئیدهای آنابولیک، محرکها، برخی داروها، چربیسوزها، کورتیکواستروئیدها، مخدرها، روانگردانها و نوشیدنیهای الکلی در دنیا رواج یافته و توسط برخی از اقشار مختلف جوامع مصرف میشوند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده تربیتبدنی وزارت علوم با اشاره به روند تغییر مصرف موادمخدر در دنیا افزود: امروزه در جهان گرایش مردم از مصرف موادمخدر طبیعی به تدریج به سمت مصرف مواد مصنوعی همچون هرویین، ماری جوانا، اکستاسی افزایش یافته و سن اعتیاد نیز کاهش پیدا کرده است.
کاشی ادامه داد: از مهمترین مواد مصرفی که به سرعت شیوع پیدا کرد و توسط جوانان و نوجوانان درکل دنیا مورد مصرف قرار گرفت، مواد روانگردان یا توهمزا بود، مصرف این داروها میتوانند منجر به مجموعه وسیعی از مشکلات حاد و مزمن شوند و تقریباً اثر مخربی بر روی تمامی ارگانهای بدن بگذارند.
وی اظهار داشت: مواد توهمزا گروه بزرگی از مواد شیمیایی هستند که قادرند ادراک مصرفکنندگان را نسبت به محیط پیرامونشان تغییر دهند. این مواد در گذشته از برخی گیاهان و قارچها گرفته میشدند و به نام داروهای روانگردان معروف بودند اما در سالهای اخیر با کمک تکنولوژیهای جدید انسانها قادر به ساخت مواد شیمیایی توهمزای جدید مصنوعی شدند که قویتر و خطرناکتر از مواد سنتی هستند، این مواد دارای عوارض بسیار شدید جسمانی، روانی و رفتاری میباشند که با توجه به نوع دارو و میزان مصرف در افراد مختلف متفاوت هستند.
این پژوهشگر حوزه اعتیاد با بیان اینکه سوء مصرف مواد اعتیادآور نه تنها باعث از هم پاشیدگی زندگی شخصی افراد میشود، بلکه ارزشها و هنجارهای جامعه را نیز در معرض خطر قرار میدهد، افزود: نتایج پژوهشی که در سال 1989 توسط سازمان ملل متحد انجام شده است، نشان میدهد که 49 درصد از قتلها، 68 درصد از درگیریهای منجر به قتل، 50 درصد از مرگ و میرهای ناشی از سوانح رانندگی، 52 درصد از تجاوزهای جنسی، 20 تا 35 درصد از خودکشیها، 62 درصد از نزاعها و درگیریها، 50 درصد از همسر آزاریها و 38 درصد از کودکآزاریها مربوط به مصرف این مواد بوده است. بنابراین اعتیاد ریشه در بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی و خانوادگی دارد.
کاشی گفت: این تحقیق مروری بر چند تحقیق توصیفی انجام گرفته در کشور است که با مقایسه نتایج این تحقیقات، به ارزشیابی میزان مصرف این مواد در کشور و میزان کاشیبا اشاره به نتایج تحقیق فوق؛ فشارهای روحی و روانی و حالات انگیزشی و هیجانی، تمایل برای افزایش شور و هیجان و افزایش ارتباط اجتماعی و خوش مشربی، وضعیت اقتصادی – اجتماعی نامناسب و عمدتاً درآمد کم، نداشتن شغل، مصرف مواد توسط دوستان و همسالان و مصرف مواد توسط والدین را از مهمترین عوامل موثر در مصرف مواد روانگردان و توهمزا برشمرد و افزود: بیتوجهی والدین، مشکلات درون خانواده، کنترل کم خانواده، عملکرد تحصیلی ضعیف یا شکست تحصیلی، عدم آموزش فرد، ضعف آموزش خانواده، داشتن نگرش مثبت به این مواد، داشتن استرس زیاد، رفتارهای بزهکارانه، کنجکاوی و کسب حالات غیر هوشیارانه، مصرف الکل، مصرف تنباکو و کانابیس و انگیزه افزایش قوای جنسی نیز از دیگر عوامل خطرزا در مصرف این مواد به شمار میروند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده تربیتبدنی وزارت علوم یادآور شد: طبق یافتههای این تحقیق، پیوند و تعلق محکم با خانواده، نظارت والدین همراه با قواعد مشخص، موفقیت تحصیلی، ارتباط قوی با نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، مدرسه و نهادهای مذهبی، اکتساب هنجارهای متداول و مرسوم درباره عدم مصرف موادمخدر، در دسترس نبودن مواد، اشتغال، وضعیت اقتصادی اجتماعی مناسب، انجام فعالیتهای ورزشی و مذهب، از مهمترین عوامل بازدارنده از مصرف مواد اعتیادآور محسوب میشوند.
وی، کسب آرامش، تفریح و شادی، مصرف دوستان و آشنایان، بیکاری، کنجکاوی و شکست عشقی را از مهمترین دلایل مصرفکنندگان موادمخدر برشمرد و گفت: مصرف موادمخدر و روانگردان با متغیرهایی همچون سن، شغل، میزان تحصیلات و درآمد، وضعیت تاهل، شغل و سطح تحصیلات والدین، شیوه زندگی فرد (همراه خانواده یا مستقل)، شیوه زندگی والدین با یکدیگر (زندگی مشترک یا جدا از هم)، تعداد فرزندان خانواده، سابقه مصرف مواد نیروزا، نوع ماده مصرفی، آگاهی کلی از وضعیت عوارض جانبی مصرف موادمخدر و روانگردان، مصرف مواد توسط دوستان و اعضاء خانواده و امکان تهیه مواد روانگردان رابطه مستقیمی دارد.
عضو هیات علمی پژوهشکده تربیتبدنی وزارت علوم ادامه داد: فراگیر شدن قوانین تشدید مجازات در قبال ورود و عرضه موادمخدر طبیعی در دنیا و گرانی و محدود شدن دسترسی به آنها، جوان بودن جامعه ایران و وضعیت خاص شهرنشینی، سودآوری تجارت و خرید و فروش این گونه مواد، عدم شناخت و اطلاع مردم نسبت به این مواد، دسترسی و مصرف آسان به آنها، جذاب و شکیل بودن اقلام در دسترس این مواد، پنهان بودن سوء مصرف این مواد در بین سوء مصرفکنندگان ضرورت تحقیق در مورد روانگردانها را روشن میسازد.
وی تاکید کرد: اطلاعرسانی بیشتر از عواقب و عوارض مصرف این مواد مخدر، کنترل ورود و توزیع این مواد در سطح کشور، ایجاد اشتغال، افزایش مراکز پیشگیری و ترک مواد مخدر، کنترل بیشتر خانوادهها بر روی فرزندان، اطلاعرسانی و کنترل بیشتر دولت، نظارت بیشتر خانواده بر ارتباط فرزندان با دوستان، گسترش مراکز تفریحی و ورزشی و ترویج فعالیتهای ورزشی از اقدامات موثر و فراگیری است که میتوان برای کاهش اعتیاد در جامعه به کار گرفت.
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