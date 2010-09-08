توقف شهرک سازی در کرانه باختری ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به زمان پایان دوره توقف شهرک سازی در کرانه باختری و پافشاری "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان بر این نکته که در صورت عدم توقف شهرک سازی مذاکرات مستقیم سازش را ترک می کند، مقامات رژیم صهیونیستی برخلاف واقعیت مدعی شده اند که ساخت و ساز مسکن در کرانه باختری متوقف می شود، اما این موضوع هرگز به طور رسمی اعلام نمی شود.

در همین رابطه روزنامه هاآرتض می نویسد : مقامات نزدیک به ابومازن می گویند طرح توقف شهرک سازی در کرانه باختری همچنان ادامه خواهد یافت.

این روزنامه در ادامه می نویسد: بر اساس یک توافق نانوشته مقامات اسرائیل دیگر مجوز ساخت واحدهای مسکونی جدید را در کرانه باختری صادر نمی کنند اما با این وجود این خبر را هم اعلام نخواهند کرد.

به نوشته این روزنامه، پیشتر اعلام می شد که روز 26 سپتامبر روز پایان دوره تعیین شده از سوی تل آویو برای توقف شهرک سازی در کرانه باختری است اما باید گفت زمان واقعی این دوره 30 سپتامبر است.

هاآرتض در ادامه به نقل از یکی از مقامات نزدیک به ابومازن می نویسد: در دور بعدی مذاکرات مستقیم که اواخر ماه جاری در مصر برگزار می شود تشکیلات خودگردان با طرح خلع سلاح کامل گروه های مقاومت موافقت نخواهد کرد و در عوض با استقرار نیروهای بین المللی در کرانه باختری و نوار غزه موافقت می کند.