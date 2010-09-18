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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۳۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پرداخت وام 10 تا 30 میلیونی به مدارس غیردولتی

پرداخت وام 10 تا 30 میلیونی به مدارس غیردولتی

رئیس سازمان مشارکتهای مردمی و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از ارائه وام 10 تا 30 میلیونی خرید تجهیزات و ساختمان به موسسان مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: طبق قانون،بانکهای کشور موظفند 50 درصد از نیاز مالی یک مدرسه غیر دولتی را در قالب پرداخت وام تامین کنند.

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: ارائه این وام در راستای تعاملاتی است که با نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات به مدارس غیردولتی فراهم شده است.

رئیس سازمان مشارکتهای مردمی و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ارائه این وام با صندوق حمایت از مدارس غیردولتی تفاوت دارد افزود: ارائه این وام همسو با ظرفیتهای حمایتی مختلف است که در ماده 10 قانون حمایت از مدارس غیردولتی پیش بینی شده است.

به گفته باقرزاده، بانکها هم اکنون در حال ارائه وام به متقاضیان هستند و طبق تعرفه های تعریف شده عمل می کنند.

رئیس سازمان مشارکتهای مردمی و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت طرح صندوق حمایت از مدارس غیردولتی گفت: کلیات این طرح در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شده و به زودی در هئیت دولت بررسی می شود.

براساس قانون مجلس، وزارت آموزش و پرورش باید صندوق حمایت از مدارس غیردولتی را راه اندازی کند که هم اکنون دولت در حال بررسی نحوه تامین بودجه این صندوق است.

کد مطلب 1148040

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