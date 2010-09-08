کریمی‌ صارمی دبیر جشنواره پویانمایی تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صادق رضایی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کانون در حمکی محمدرضا کریمی صارمی را به عنوان دبیر این جشنواره منصوب کرد.

در این حکم ضمن اشاره به تجربیات، تعهد و سوابق ارزنده کریمی صارمی در امور سینمایی کانون و شناخت او از عرصه هنر پویانمایی از دبیر جشنواره خواسته شده است که سمت و سوی این رقابت هنری معتبر به گونه‌ای باشد که در نهایت برگزاری آن به رشد و شکوفایی هنر پویانمایی ایران بینجامد.

جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از سال 1377 با مدیریت محمدرضا کریمی‌ صارمی مدیر امور سینمایی کانون آغاز به کار کرد و با این حکم قرار است وی دبیری هفتمین دوره‌ این جشنواره را که 15 تا 19 اسفند در مرکز آفرینش‌های فرهنگی، هنری کانون برگزار می‌شود، بر عهده بگیرد.

به ‌زودی امکان ثبت ‌نام اینترنتی علاقمندان به شرکت در این جشنواره از طریق سایت اینترنتی جشنواره به نشانی www.tehran-animafest.ir فراهم می‌شود.