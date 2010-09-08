عباس حاجیان در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی تاکنون مجوزی برای صادرات برنج صادرنکرده است، افزود: این وزارتخانه به منظور حمایت از تولید داخلی هیچگاه چنین مجوزی با توجه به فصل برداشت برنج را صادرنمی کند و در صورت نیاز بازار مصرف به واردات برنج ، واردات پس از آذر ماه انجام می شود.

مدیر کل دفتر حمایت از سرمایه گذاری و توسعه تجارت کشاورزی گفت: اگر تا کنون کسی از وزارت جهاد کشاورزی حتی یک برگ مجوز واردات دریافت کرده است به این وزارتخانه مراجعه کند و مدارک خود را ارائه دهد.

وی اعلام کرد: از این پس مجوز واردات تنها به افراد دارای اهلیت واردات محصولات کشاورزی داده می شود و به افرادی که در شاخه های مختلف اقدام به واردات می کنند مجوز واردات محصولات کشاورزی داده نمی شود.

حاجیان به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای صدور مجوز کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی معرفی افراد متخصص در زمینه محصولات کشاورزی برای دریافت کارت بازرگانی را پیشنهاد داده است که امیدوار است دولت با این پیشنهاد موافقت کند.

وی افزود: بر اساس قانون افزایش بهره وری صدور تمامی مجوزهای واردات محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و اطلاعات کلیه ثبت سفارش های گذشته نیز در حال جمع آوری است.