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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

یک مقام مسئول در وزارت بهداشت:

داروی آیمود به طور رایگان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد

داروی آیمود به طور رایگان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد

داروی آیمود توسط 22 مرکز زیر نظر مرکز تحقیقات ایدز در استانهای کشور به طور رایگان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شانه‌ساز مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر در پاسخ به انتقاد چند تن از شهروندان مبنی بر نامعلوم بودن چگونگی توزیع داروی آیمود و برخی دیگر از داروها گفت: کلیه بیماران مبتلا بهHIV‌ می‌توانند با شماره تلفن 66581565 جهت راهنمایی برای استفاده از داروی آیمود تماس بگیرند.

وی در مورد نحوه توزیع سایر داروها افزود: داروی حصا آ ساخت شرکت داروسازی اسوه در تهران از طریق بیمارستان مصطفی خمینی (ره)، داروخانه 13 آبان، داروخانه هلال احمر و در شهرستانها توسط شرکت پخش رازی و داروی اسپینال زد نیز از طریق شرکت داروپخش در سطح کشور توزیع می‌شود.

شانه‌ساز درخصوص نحوه توزیع داروی آنژی پارس که دارای اثر درمانی بهبود خون‌رسانی بوده و برای درمان کمکی زخم پای دیابتی‌ها مصرف می‌شود، گفت: این دارو به طور گسترده توسط شرکت پخش البرز در اختیار کلیه داروخانه‌های کشور قرار می‌گیرد و اخیراً با کاهش 20 درصدی قیمت دارو و در پکیج‌های یک سوم (با دوز درمانی 5 روزه) به قیمت 685 هزار ریال عرضه می‌شود.

مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر شماره تلفن 5-88014244 را خط مشاوره آنژی پارس برای اطلاع‌رسانی به متقاضیان اعلام کرد.

کد مطلب 1148051

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