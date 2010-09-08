به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شانه‌ساز مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر در پاسخ به انتقاد چند تن از شهروندان مبنی بر نامعلوم بودن چگونگی توزیع داروی آیمود و برخی دیگر از داروها گفت: کلیه بیماران مبتلا بهHIV‌ می‌توانند با شماره تلفن 66581565 جهت راهنمایی برای استفاده از داروی آیمود تماس بگیرند.

وی در مورد نحوه توزیع سایر داروها افزود: داروی حصا آ ساخت شرکت داروسازی اسوه در تهران از طریق بیمارستان مصطفی خمینی (ره)، داروخانه 13 آبان، داروخانه هلال احمر و در شهرستانها توسط شرکت پخش رازی و داروی اسپینال زد نیز از طریق شرکت داروپخش در سطح کشور توزیع می‌شود.

شانه‌ساز درخصوص نحوه توزیع داروی آنژی پارس که دارای اثر درمانی بهبود خون‌رسانی بوده و برای درمان کمکی زخم پای دیابتی‌ها مصرف می‌شود، گفت: این دارو به طور گسترده توسط شرکت پخش البرز در اختیار کلیه داروخانه‌های کشور قرار می‌گیرد و اخیراً با کاهش 20 درصدی قیمت دارو و در پکیج‌های یک سوم (با دوز درمانی 5 روزه) به قیمت 685 هزار ریال عرضه می‌شود.

مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر شماره تلفن 5-88014244 را خط مشاوره آنژی پارس برای اطلاع‌رسانی به متقاضیان اعلام کرد.