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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

ترکی و سخندان در مسابقات فوتبال جوانان آسیا قضاوت می‌کنند

ترکی و سخندان در مسابقات فوتبال جوانان آسیا قضاوت می‌کنند

از سوی کنفدراسون فوتبال آسیا محسن ترکی و رضا سخندان داور و کمک داور فوتبال کشورمان برای قضاوت مسابقات فوتبال جوانان آسیا (کمتر از 19 سال) در چین دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال 12 داور و 16 کمک داور از کشورهای مختلف آسیایی برای قضاوت در رقابت های قهرمانی جوانان آسیا در چین انتخاب شدند که محسن ترکی به عنوان داور و رضا سخندان به عنوان کمک داور نمایندگان داوری کشورمان در این رقابتها خواهند بود.

مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای 11 تا 26 مهرماه جاری درشهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می‌شود. تیم فوتبال جوانان ایران درگروه D این رقابت ها با تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و یمن همگروه است.

کد مطلب 1148056

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