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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

کمانداران معلول برای حضور در گوانگجو به اردو دعوت شدند

کمانداران معلول برای حضور در گوانگجو به اردو دعوت شدند

چهارمین اردوی تیم ملی تیر و کمان معلولان از 21 شهریور ماه در تهران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان تیر و کمان کشورمان مرحله چهارم از اردوهای آمادگی مسابقات پاراآسیایی گوانگجو را در تهران پیگیری می کنند.

این اردو با حضور 9 ورزشکار (سه زن و شش مرد) معلول تا 28 شهریور در مجتمع شهید چمران ادامه خواهد داشت. مرحله چهارم این اردوها به مربیگری حجت الله واعظی و سکینه قاسم پور تشکیل می شود.

رهام شهابی‌پور، زهرا نعمتی حشمت‌اله کاظمی‌راد، ابراهیم رنجبر، حسن ابوطالبی، سیدشهاب‌الدین بصام تبار، شهاب ریحانی، راضیه شیرمحمدی و زهرا جوانمرد مدعوین به این اردو هستند.
 
 بازی های پاراآسیایی گوانگجو از 21 تا 28 آذر در چین برگزار می شود.
 
کد مطلب 1148058

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