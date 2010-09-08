کمانداران معلول برای حضور در گوانگجو به اردو دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان تیر و کمان کشورمان مرحله چهارم از اردوهای آمادگی مسابقات پاراآسیایی گوانگجو را در تهران پیگیری می کنند.

این اردو با حضور 9 ورزشکار (سه زن و شش مرد) معلول تا 28 شهریور در مجتمع شهید چمران ادامه خواهد داشت. مرحله چهارم این اردوها به مربیگری حجت الله واعظی و سکینه قاسم پور تشکیل می شود.



رهام شهابی‌پور، زهرا نعمتی حشمت‌اله کاظمی‌راد، ابراهیم رنجبر، حسن ابوطالبی، سیدشهاب‌الدین بصام تبار، شهاب ریحانی، راضیه شیرمحمدی و زهرا جوانمرد مدعوین به این اردو هستند.



بازی های پاراآسیایی گوانگجو از 21 تا 28 آذر در چین برگزار می شود.

