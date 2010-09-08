عامل انسانی موجب آتش سوزی 67 هکتار از مراتع کلاله و مراوه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان و براساس اعلام فرمانداری مراوه تپه، 67 هکتار از مراتع روستای آق چاتال جمعه گذشته طعمه حریق شد.

در این حادثه حدود 67 هکتار از مراتع مراوه تپه و شهرستان کلاله طعمه حریق شده و خسارتهایی به این بخش وارد شده است.

بررسی های کارشناسان منابع طبیعی نشان می دهد که شخصی در حین آتش زدن بقایای کاه واقع در زمین زراعی به علت عدم رعایت احتیاط و ایمنی های لازم در آماده سازی زمین زراعی منجر به بروز این حادثه شد.

شدت وزش باد و عدم توانایی در کنترل و مهار آتش به مراتع، نیز میزان خسارت را افزایش داده است.

شهرستانهای کلاله و مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است.



گلستان 430 هزار هکتار جنگل و بیش از یک میلیون و 200 هکتار مرتع دارد.