طرح "تهیه مجموعه نقشه های هواشناسی - جاده ای" تدوین می شود

علیرضا صدرممتاز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از این تحقیق ارایه اطلس هواشناسی - جاده ای بزرگراه های کشور است.

وی در این خصوص عنوان کرد: پس از بررسی تحقیقات مرتبط پیشین در ایران و سایر نقاط جهان، مهمترین عوامل اقلیمی موثر بر حمل و نقل جاده ای و آستانه ای بحرانی آنها بررسی و در نهایت یک اطلس هواشناسی - جاده ای شامل یک مجموعه از اطلاعات مکانی، نقشه های جغرافیایی، داده ها، آمار هواشناسی، تصاویر و شناسایی محدوده های با پتانسیل بالا در ایجاد حوادث جوی شامل بارش زیاد، برف، بهمن، سیل و آب گرفتگی، باد و گردوغبار است، در محیط GIS تدوین می شود.

معاون دانشگاه گیلان همچنین "طرح راهبردی توسعه گردشگری شهر رشت" مشترک با شورای شهر رشت را از دیگر طرحهای منعقده معاونت پژوهشی این دانشگاه اعلام کرد و افزود: این تحقیق به دنبال شناخت قابلیتها، امکانات، ظرفیتها و محدودیتها و مشکلات موجود در زمینه گردشگری درشهرستان و به ویژه شهر رشت، ایجاد بانک اطلاعات و ارایه راهبردهای لازم برای تحقق اهداف توسعه گردشگری و بهره برداری از منابع و قابلیتهای مختلف شهر رشت است.

وی در ادامه قرارداد همکاری پژوهشی بین گروه مپنا و دانشگاه گیلان (پایان نامه های کارشناسی ارشد) مپنا (مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) را از دیگر طرحهای منعقده معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان طی چند ماهه اخیر ذکر کرد.

صدر ممتاز همچنین آخرین کتب انتشار یافته از سوی انتشارات دانشگاه را شامل " پرورش مرکبات در ایران " (چاپ سوم) نویسنده دکتر رضا فتوحی قزوینی و مهندس جواد فتاحی مقدم، " حسابداری مدیریت و هزینه های کیفیت " (چاپ اول) نویسنده، دکتر محمد حسن قلیزاده - حامد پوربخش و " شیمی صنعتی " چاپ سوم نویسنده، دکتر محمد معین است.