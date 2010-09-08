نامه 190 نماینده در قدردانی از اقدامات کمیته امداد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در این نامه که در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس قرائت شد آمده است:

در آستانه حلول ماه شوال و فرا رسیدن عید سعید فطر از پیشگاه خداوند متعال آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان روزه دار خاصه ملت شریف ایران را خواستاریم.

بی تردید ماه مبارک رمضان ماه ضیافت، ماه نزول قرآن و نزول ملائکه و ماه دستگیری و رسیدگی به امور فقرا و محرومین است که بندگان با الهام از آموزه های دینی گره از مشکلات هم نوعان می گشایند.

انصافا کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) که یادگار امام راحل است و مورد عنایت مقام معظم رهبری، مسئولان و آحاد مردم ایران اسلامی می باشد ، در اشاعه و ترویج سنت های حسنه اسلامی خصوصا فرهنگ انفاق و احسان و توسعه نشاط، همدلی و همبستگی اجتماعی اقدامات و حرکات ماندگار و اثرگذاری را در طول ماه مبارک رمضان انجام داده است.

در ادامه این نامه تاکید شده که اقداماتی چون برگزاری جشن رمضان با حضور پرشور مردم و ارائه تولیدات خود اشتغالی خانواده های تحت حمایت، اکرام ایتام در روز شهادت حضرت امیر المومنین، اطعام نیازمندان با همکاری نیکوکاران در سراسر کشور، سفرهای آسمانی، جشن گلریزان و آزادی زندانیان نیازمند طرح مفتاح الجنه و دیدار از خانواده های تحت حمایت و ایجاد صندوق آتیه ایتام به ویژه جمع آوری کمک های مردم همیشه در صحنه ایران جهت آسیب دیدگان سیل دلخراش پاکستان از جمله حرکت های مبارک کمیته امداد است.

به موازات این اقدامات، استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی از دیگر تلاش های این نهاد است.

ما نمایندگان مجلس از باب قدرشناسی و به پاس همه تلاش ها و برنامه های موثر در تعمیق همدلی و نیکوکاری در جامعه بدین وسیله از سرپرست و مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) و کارکنان و امدادگران خدوم این نهاد مقدس که بی شائبه و به شادی کودکان یتیم و خانواده های نیازمند و ترویج سنت های حسنه اسلامی وقت خود را صرف همنوعان و محرومان کشور می نمایند سپاسگزاری نموده و دوام خدمت و توفیقاتشان را از خداوند منان مسئلت می نماییم.