به گزارش خبرگزاری مهر، قرن 21 قرنی سرشار از مداخلات نظامی به رهبری آمریکا، بحران مالی جهانی، مناقشات هویتی، تروریسم در مقیاس بزرگ و نیز بلایای طبیعی و زیست محیطی بوده است. این وقایع مفهوم "پایان تاریخ" را به چالش کشیده‏اند و با توجه به بی‏ثباتی رو به رشد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جهان معاصر، این باور شایع را مورد تردید قرار داده‏اند که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مارکس و مارکسیسم را از حیض انتفاع ساقط کرده است.

برگزار کنندگان همایش "بررسی رابطه مارکس و مارکسیسم با جامعه جهانی معاصر" که در نظر دارند ارتباط مارکس با جامعه معاصر جهانی را مورد بررسی قرار دهند، موضوعاتی چون نسبت اندیشه کارل مارکس، مارکسیسم، نئومارکسیسم و پسامارکسیسم با مسائل معاصر، ارزیابی مجدد متون مختلف مارکسیستی و مطالعات میان‏رشته‏ای در باب مسائل معاصر را مدنظر قرار داده‏اند.

پروفسور نورمن گراس، نویسنده کتاب "مارکس و طبیعت بشر" با موضوع "مارکسیست بودن به چه معناست؟" و پروفسور استوارت سیم، نویسنده کتاب " تاریخ اندیشه پسامارکسیسم" با موضوع " آیا پسامارکسیسم آینده‏ای خواهد داشت؟" از سخنرانان اصلی این همایش خواهند بود.

موضوعات فراخوان همایش "بررسی رابطه مارکس و مارکسیسم با جامعه جهانی معاصر" از این قرارند: "مارکسیست بودن به چه معناست؟"، "مارکسیسم و مفهومی کردن امرسیاسی: از مارکسیسم ارتدوکس تا پسامارکسیسم"، "آموزش و پرورش: هژمونی و رهایی"، "علم، فرا اخلاق و امر هنجارین"، "جنسیت، تمایلات جنسی و هویت سیاسی"، "جایگاه دولت در سرمایه‏داری جهانی"، "مارکسیسم و فرهنگ"، "تکنولوژی"، "جوامع غیر غربی و امپریالیسم"، "آمریکای لاتین، جنبشهای اجتماعی و سیاسی" و "بازار آزاد، کار آزاد و روابط صنعتی".

فرصت ارسال خلاصه مقالات برای شرکت در همایش "بررسی رابطه مارکس و مارکسیسم با جامعه جهانی معاصر" سی سپتامبر 2010 (هشتم مهرماه 1389) اعلام شده است. اصل مقالات نیز پس از تأیید خلاصه آنها باید تا اول دسامبر 2010 (دهم آذرماه 1389) به پست الکترونیکی editor@global-discourse.com ارسال شوند.