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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

دو خبر از شیرجه و شنا/

مسابقات شیرجه قهرمانی کشور 16 مهرماه در تهران برگزار می شود

مسابقات شیرجه قهرمانی کشور 16 مهرماه در تهران برگزار می شود

مسابقات شیرجه قهرمانی کشور، گروه عموم از 16 مهرماه در محل استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها متولدین سال 1374 به بالا می توانند در مواد تخته فنر یک متر، تخته فنر 3 متر، 5 ، 7.5 و 10 متر سکو، 3 متر تخته هماهنگ و شیرجه هماهنگ سکو به رقابت بپردازند. رقابت های شیرجه قهرمانی کشور گروه عموم مطابق با آخرین قوانین و مقررات FINA   برگزار خواهد شد.

مسابقات شنا به میزبانی فارس برگزار می شود
مسابقات شنای قهرمانی کشور مردان در رده های سنی 15 تا 17 سال از 9 مهر ماه به مدت 5 روز در استان فارس برگزار خواهد شد.

این رقابت ها که تا 14 مهر ماه ادامه خواهد داشت  در 20 ماده انجام می شود و متولدین سال های 1372-1373-1374 در 20 ماده با یکدیگر به رقابت می پردازند.

هر تیم مجاز است  حداکثر هفت شناگر و دو نفر مربی و سرپرست را برای شرکت در مسابقات به فدراسیون معرفی کند.


 
کد مطلب 1148074

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