بسته های فرهنگی بین نمازگزاران پایتخت توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قندهاری نیا به تمهیدات مدیریت شهری برای فضاسازی اطراف دانشگاه تهران به مناسبت عید سعید فطر اشاره و تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته علاوه بر طراحی ساخت جایگاه ویژه نماز عید سعید فطر و فضاسازی تبلیغاتی در محوطه دانشگاه تهران، متن دعای عید سعید فطر در محل برگزاری نماز عید به امامت رهبر معظم انقلاب نصب و فضاسازی های فرهنگی نیز در محل برگزاری نماز اجرا خواهد شد.

وی همچنین از طراحی و تولید 200 هزار کارت دعای عید سعید فطر توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای توزیع در میان نمازگزاران در محدوده دانشگاه تهران خبر داد.

دبیر کمیته فرهنگی و تبلیغات ستاد برگزاری مراسم عید سعید فطر در ادامه با اشاره به اجرای مسابقات متنوع سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در روز عید سعید فطر افزود: مسابقه بزرگ شکرانه با تیراژ 200 هزار نسخه به همراه کارت های دعای عید فطر در میان نمازگزاران توزیع خواهد شد تا در پایان نماز از سوی عوامل اجرایی جمع آوری شده و به برگزیدگان نیز جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

قندهاری نیا جانمایی و نصب تلویزیون های شهری درهفت نقطه اطراف دانشگاه تهران جهت بخش زنده خطبه های مقام معظم رهبری را از دیگر ویژه برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای نماز عید سعید فطر عنوان کرد.

وی همچنین از طراحی و توزیع محصولات فرهنگی در روز عید خبر داد و گفت: نشریه ویژه «بر آستان جانان» برای عید سعید فطر طراحی و تولید شده است که با شمارگان 70 هزار نسخه در میان نمازگذاران توزیع خواهد شد، در کنار آن نیز بسته های فرهنگی ویژه کودکان به خردسالان نمازگزار در محدوده دانشگاه تهران اهدا خواهد شد.

دبیر کمیته فرهنگی و تبلیغات ستاد برگزاری مراسم عید سعید فطر در پایان استقرار پایگاه های ویژه برای پاسخگویی به سوالات شرعی نمازگزاران توسط روحانیون را از دیگر برنامه های سازمان فرهنگی و هنری در نماز عید سعید فطر خواند.

وی همچنین برگزاری جشن به مدت سه شب در باغ موزه دفاع مقدس را از دیگر فعالیت های این سازمان اعلام کرد که از امشب تا جمعه از ساعت 22 تا یک بامداد در این مکان برگزار می شود.