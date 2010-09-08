آمریکا با نقض حقوق بشر بدنبال تامین منافع خود است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس انسایگر" در مطلبی در این باره نوشت: آمریکا یک شبکه جهانی از پایگاههای نظامی در سراسر دنیا مستقر کرده و یک امپریالیست جهانی است که با کمک ابزار نظامی از نفوذ و امتیازات خود در سراسر دنیا دفاع می کند. در این راه ایالات متحده حتی قوانین شخصی خود و بخصوص حقوق بشر را نقض می کند.

"دیوید واین" یک نویسنده آمریکایی است که در کتابی با نام "جزیره رسوایی" تاریخچه مخفی یکی از مهمترین پایگاههای نظامی آمریکا به نام "دیگو گارسیا" را شرح می دهد.

"دیگو گارسیا" یکی از مهمترین پایگاههای نظامی آمریکا خارج از آمریکای شمالی است و از نظر استراتژیک وضعیت مناسبی داشته است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: شمار دقیق پایگاههای نظامی آمریکایی در سراسر دنیا مخفی و نامشخص است. متخصصان و کارشناسان حدود 1000 پایگاه نظامی را تخمین می زنند. پنتاگون در "دیگو گارسیا"حدود 3 تا 5 هزار نیروی نظامی همراه با تجهیزات فراوان و احتمالا سلاحهای اتمی مستقر کرده است.

سه تا از جنگ های واشنگتن از جمله جنگ عراق و افغانستان از این پایگاه نظامی شروع شد. "دیگو گارسیا" رسما به انگلیس تعلق دارد که البته لندن این جزیره را در شروع سالهای هفتاد به واشنگتن واگذار کرد. قبل از اینکه پنتاگون ساخت پایگاه نظامی خود در این منطقه را آغاز کند از بریتانیا درخواست کرد که این منطقه را خالی از سکنه کند. لندن نیز در فاصله سالهای 1971 تا 1973 تمام جمعیت این منطقه را بیرون کرد که بسیاری از آنها بر اثر گرسنگی و نبود امکانات پزشکی مردند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: تنها ساکنان "دیگو گارسیا" نبودند که از محل زندگی خود رانده شدند. ساکنان بسیاری از جزایر دیگر از جمله جزایر مارشال نیز که آمریکا روی آنها پایگاه نظامی مستقر کرده است چنین سرنوشتی را پیدا کردند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که به این ترتیب آمریکاییها ادعای قدرت خود را بخصوص در خاورمیانه با پایگاههای نظامی که در دوردست ها مستقر کرده اند نشان می دهند. این طرح آمریکا نشان می دهد که جنگ های عراق و افغانستان عملیات مختص یک حکومت در آمریکا نبوده است بلکه عملیاتی در راستای برآورده کردن آرزوهای ایالات متحده مبنی بر کنترل قسمتهای وسیعی از آسیا و اقتصاد جهانی بوده است.

به این ترتیب آمریکا ملتهای دیگر را نه از راه مستعمره کردن آنها بلکه از راه پایگاههای نظامی خود در سراسر دنیا و با فشارهای اقتصادی و سیاسی تحت نفوذ خود درمی آورد. بنابراین آمریکا یک امپریالیست نامرئی است که از دور جهت دهی می کند.