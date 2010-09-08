بازنشستگان،‌ بهترین الگو برای نسل مدیریتی حاضر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی صبح چهارشنبه در آئین تجلیل از بازنشستگان استانداری و فرمانداری های تابعه آذربایجان شرقی گفت: افرادی که دوران جوانی خود را در مقاطع بسیار حساس کشور از جمله روزهای پیروزی انقلاب اسلامی،‌ ایام دفاع مقدس، روزهای مربوط به انتخابات و مواقع بروز بحرانهای مختلف اجتماعی سپری کرده اند، می توانند الگوهای بسیار خوبی برای نسل مدیریتی حاضر باشند.

وی بازنشستگان استانداری و فرمانداری تابعه را افرادی فوق العاده باارزش نامید و گفت:این افراد با خوشنامی و بدون هرگونه کژی، دوره خدمت خود را به پایان رسانده و اکنون به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند که مایه مباهات است.

استاندار آذربایجان شرقی شاغلان استانداری و فرمانداریها را افرادی با حیطه اثرگذاری وسیع توصیف کرد و اظهار داشت: اکنون باید آن دسته از کارمندانی که بازنشسته شده اند اید به اینکه خاطرات خوبی در ذهن افراد جامعه باقی گذارده اند، افتخار کنند.

وی تکریم از بازنشستگان را وظیفه مدیران دانست و افزود: امید می رود فرهنگ برگزاری مراسم تجلیل از بازنشستگان استانداری و فرمانداری های تابعه آذربایجان شرقی نهادینه شده و در سالهای آتی نیز برگزار شود.

استاندار آذربایجان شرقی تلاش مدیریت ارشد استان طی دو سال گذشته را در راستای ارتقای وضعیت معیشتی کارمندان و بازنشستگان این مجموعه عنوان و خاطر نشان کرد:تلاش می شود صندوق قرض الحسنه ای که به همین منظور ایجاد شده در راستای بهبود وضعیت مالی اعضا مورد بهره برداری قرار گیرد.

در این مراسم از 82 بازنشسته استانداری و فرمانداری های تابعه آذربایجان شرقی که از نیمه دوم سال گذشته تا کنون به افتخار بازنشستگی نائل شده اند،‌ تجلیل شد.