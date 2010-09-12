به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته گارتنر این دو سیستم عامل تا سال 2014 در کنار هم 59.8 درصد از بازار سیستمهای عامل موبایل را در اختیار خود در خواهند آورد در حالی که 30.2 درصد به سیمبیان و 29.6 درصد به اندروید تعلق خواهد داشت.

اندروید گوگل اکنون در حال کاستن فاصله خود از رقیب بزرگش سیمبیان است و بر اساس محاسبات گارتنر تا انتهای سال 2010 این سیستم عامل پس از سیمبیان که پشتیبانی مانند شرکت نوکیا دارد، می تواند رتبه دوم بازار را کسب کند.

این پیش بینی گارتنر برای شرکتهایی مانند اپل و بلک بری چندان خوش یمن نیست زیرا بر اساس این پیش بینی ها سیستمهای عامل بلک بری ریم و iOS اپل تا انتهای سال 2010 رتبه های سوم و چهارم بازار را کسب خواهند کرد. در واقع گارتنر معتقد است سیستم عامل RIM سهمی 17.5 درصدی و سیستم عامل اپل 15.4 درصد از بازار را در دست خواهند گرفت و سیستم عامل ویندوز موبایل نیز در پشت همه این سیستم عاملها در 4.7 درصد از بازار سیستمهای عامل سهیم خواهد بود.

اما سیمبیان و اندروید تا سال 2014 اوج خواهند گرفت در حالی که بلک بری تنها به 11.7 درصد و اپل به 14.9 درصد از بازار سیستم عامل موبایل جهان چیره خواهند شد.

بر اساس گزارش سی نت، محاسبات گارتنر تاییدی است بر گزارش شرکت تحقیقاتی IDC که در اوایل هفته گذشته اندروید را در پی سیمبیان برترینهای بازار سیستمهای عامل در سال 2014 اعلام کرده بود.