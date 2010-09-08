فرماندار نیویورک خواستار پایان مناقشه ساخت مسجد نیویورک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دیوید پترسون پس از شرکت در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران درباره بودجه ساخت این مسجد و افرادی که از آن حمایت می‌کنند اظهار داشت: از ساکنان نیویورک می‌خواهم به تقارن رویدادهای پیروان ادیان اسلام و یهودیت و همچنین سالگرد یازدهم سپتامبر احترام گذاشته و یک هفته بحثها و مناقشات این مسجد را متوقف کنند.

پترسون گفت: مسئله مهم این است که چگونه می‌توان مردم نیویورک را با یکدیگر نزدیک‌تر کرد. پیشنهاد می‌کنم در آستانه روش هشانا سال نوی یهودی و عید فطر، عید پایان ماه رمضان برای مسلمانان و همچنین یازدهم سپتامبر و افرادی که نزدیکان خود را در این حملات از دست داده‌اند این نزدیکی بیشتر شود.

وی افزود: شاید بهتر باشد یک هفته همه چیز را متوقف کرده و خود را یک هفته صلح وقف کنیم.

این مرکز اسلامی و مسجد قرار است با 13 طبقه در نزدیکی محلی که انفجارهای یازدهم سپتامبر 2001 رخ داد ساخته شود، اما این موضوع این روزها به بحث، مناقشات و جنجالهای متعددی میان احزاب سیاسی، رسانه‌ها و عموم مردم تبدیل شده است.