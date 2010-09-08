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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۰۹

به احترام تقارن اعیاد دینی؛

فرماندار نیویورک خواستار پایان مناقشه ساخت مسجد نیویورک شد

فرماندار نیویورک از شهروندان این شهر خواست تمام بحثها و مناقشات مربوط به ساخت مسجد 13 طبقه نیویورک نزدیک محل انفجارهای یازدهم سپتامبر را طی روزهای آتی به مناسبت عید فطر مسلمانان، سال نو یهودیان و سالگرد یازدهم سپتامبر متوقف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دیوید پترسون پس از شرکت در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران درباره بودجه ساخت این مسجد و افرادی که از آن حمایت می‌کنند اظهار داشت: از ساکنان نیویورک می‌خواهم به تقارن رویدادهای پیروان ادیان اسلام و یهودیت و همچنین سالگرد یازدهم سپتامبر احترام گذاشته و یک هفته بحثها و مناقشات این مسجد را متوقف کنند.

پترسون گفت: مسئله مهم این است که چگونه می‌توان مردم نیویورک را با یکدیگر نزدیک‌تر کرد. پیشنهاد می‌کنم در آستانه روش هشانا سال نوی یهودی و عید فطر، عید پایان ماه رمضان برای مسلمانان و همچنین یازدهم سپتامبر و افرادی که نزدیکان خود را در این حملات از دست داده‌اند این نزدیکی بیشتر شود.

وی افزود: شاید بهتر باشد یک هفته همه چیز را متوقف کرده و خود را یک هفته صلح وقف کنیم.

این مرکز اسلامی و مسجد قرار است با 13 طبقه در نزدیکی محلی که انفجارهای یازدهم سپتامبر 2001 رخ داد ساخته شود، اما این موضوع این روزها به بحث، مناقشات و جنجالهای متعددی میان احزاب سیاسی، رسانه‌ها و عموم مردم تبدیل شده است.

کد مطلب 1148088

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