فولادشهر اصفهان فضای مناسبی برای انتقال وزارت راه است

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان ناصر پورمعلم در دیدار با استاندار اصفهان در مراسم بازدید برخی از معاونین وزارت راه از برخی از مکانها برای انتقال وزارت راه و ترابری گفت: تمامی حوزه‌های وزارت راه و ترابری اعم از زمینی، ریلی، دریایی، هوایی، هواشناسی وغیره به یکدیگر متصل و وابسته است.

وی ادامه داد: باید در راستای انتقال وزارت راه این مجموعه با یکدیگر حرکت کنند زیرا در تجزیه و تحلیل ها اصل را تمرکز قرار داده ‌و به سبب وابسته بودن ساختار باید همه بخش‌ها در کنار هم دیگر باشند در غیر این صورت سیاست دولت نیز تحقق پیدا نخواهد کرد.

پورمعلم افزود: در همین زمینه فضای فولاد شهر اصفهان موقعیت مناسبی را برای تحقق این امر نشان می‌دهد.

شرایط انتقال کلیه کارکنان واحد آموزش وزارت راه به اصفهان وجود ندارد

پورمعلم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 228 مرکز وابسته و غیروابسته و 35 مرکز به صورت مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر معاون آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری هستند، اظهار داشت: پرسنل موجود در آن دارای رده‌های مختلف استخدامی رسمی، قراردادی و پیمانی هستند که امکان انتقال تمامی آنها به اصفهان وجود ندارد.

پورمعلم ادامه داد: این معاونت پیش بینی کرده که شرایط زیستی را برای انتقال حدود 400 نفر از پرسنل غیر وابسته در اصفهان مهیا سازد.

انتقال وزارت راه به اصفهان اثرات مثبتی را به همراه دارد

پورمعلم اثرات طرح انتقال وزارت راه و ترابری را برای استان اصفهان مثبت ارزیابی کرد و گفت: در بخش حمل و نقل هوایی با انتقال و اسکان هواپیمایی کشور در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان تحول بزرگی در صنعت هواپیمایی برای این شهر در بر خواهد داشت.

وی ادامه داد: پارک علمی، فن آوری در دست اقدام است که اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت و لازمه تحقق این اهداف مشخص کردن و در اختیار گزاردن مکانهای مورد نظر است.

انتقال خانواده‌ها به اصفهان از مشکلات نقل و انتقال وزارت راه و ترابری

استاندار اصفهان نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: در راستای انتقال وزارت راه و ترابری به استان اصفهان نهایت تلاش را انجام داده لیکن مشکلاتی بر سر راه وجود دارد که یکی از مهمترین آن انتقال خانواده‌ها است که با وضع موجود باید شرایط انتقال را تسهیل کنیم.

علیرضا ذاکر اصفهانی در ادامه، فولادشهر اصفهان را محیط مناسبی برای تحقق این امر دانست.

وی توسعه شهرها در ایران را عمدتا عمودی ذکر کرد و افزود: باید این توسعه را به صورت افقی دید.

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر 70 هزار نفر در فولادشهر اصفهان ساکن هستند، اظهار داشت: با جمعیتی که وارد این شهر می‌شود این شهر سه برابر گلپایگان و نطنز خواهد شد که در توسعه فولادشهر بسیار مفید خواهد بود.

ذاکر اصفهانی در بخش پایانی سخنان خود بر تشکیل کارگروه تخصصی با حضور دانشگاهیان و مدیران اجرایی در این خصوص تاکید کرد.