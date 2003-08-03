شهادت دلاور عمليات " بازي دراز"

عليرضا موحد دانش اولين فرزند خانواده خود در سال 1337 در تهران به دنيا آمد . او طي دوران تحصيل درسطح متوسطه، به خاطر داشتن صداي خوش و گيرا در هيئت هاي مذهبي و عزاداري امام حسين (ع) شركت مي كرد و نوحه مي خواند.

در سال 1356 پس از اخذ مدرك ديپلم عازم خدمت سربازي شد و در پادگان « جمشيديه » تهران مستقر شد. در سال 1357 ازپادگان محل خدمت گريخت و در 12 بهمن سال 1357 به عضويت كميته استقبال از امام (ره) در آمد و در سمت نيروي هاي انتظامات به خدمت پرداخت.

پس از انقلاب اسلامي در « كميته انقلاب اسلامي شميران » فعاليت كرد؛ تا اينكه در فروردين 1358 به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و مدت سه ماه محافظت از بيت حضرت امام (ره) را بر عهده گرفت. بعد از اين مدت عازم كردستان شد و به همراه شهيد « وزوايي » به عنوان جانشين وي در بيشتر عمليات هاي پاكسازي شركت كرد.

پس از شروع جنگ در سر پل ذهاب فرماندهي يك گردان را به عهده گرفت و در يكي از حماسي ترين و حساس ترين عملياتهاي دوران دفاع مقدس كه عمليات « بازي دراز» است شركت كرد و متاسفانه در اين عمليات بر اثر انفجارنارنجك صوتي دست راستش قطع شد.

رزمندگان در عمليات والفجر2

گفته مي شود عليرضا موحد دانش پس از قطع دست راستش گلنگدن سلاح خود را با دندان مي كشيده و با همان اوضاع و احوال در عمليات « والفجر» در گيلان غرب شركت كرده است.

در عمليات فتح المبين به عنوان فرمانده گردان " حبيب بن مظاهر" وارد عمل شد . موحد دانش در عمليات بيت المقدس برادرش محمد رضا و همرزمش « محسن وزوايي » را كه شهيد شده بودند از دست داد. و خود نيز از ناحيه پا مجروح شد.

پس از آزادي خرمشهر عازم سوريه و لبنان شد و پس از بازگشت از آنجا در عمليات « والفجر 1 » مسئوليت فرماندهي تيپ را به عهده گرفت و در همان شب از ناحيه سر به شدت مجروح شد.

عليرضا موحد دانش سرانجام در عمليات « والفجر 2 » روز سيزدهم مرداد ماه سال 1362 در حالي كه از پا ا فتاده بود، آخرين ضربه را به دشمن مي زند و با قطع سيم ارتباطي عراقي ها با دندانهايش، هدف گلوله قرار گرفت و به درجه شهادت نايل آمد.