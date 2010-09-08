موتورسواران عامل 30 درصد تصافات در زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ عبدالعلی رشتیانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در پنج ماهه اول امسال در 101 فقره از تصادف منجر به فوت و جرح در این استان موتور سیکلت سواران مستقیما مقصر بوده اند.

وی با تاکید بر اینکه خانواده ها باید به نسبت به استفاده فرزندان خود از این وسیله نقلیه کنترل بیشتری داشته باشند، ادامه داد: بیش از نیمی از تلفات انسانی ناشی از تصادفات را موتورسوران تشکیل می دهند که این عامل با همه کنترلهای صورت گرفته همواره بخش مهمی از تصادفات را در استان زنجان در بر می گیرید.

سرهنگ رشتیانی افزود: موتورسواران هنگام رانندگی با موتورسیکلت بایستی حتما از کلاه ایمنی استفاده کنند زیرا استفاده از کلاه ایمنی خطر ضربات مغزی در تصادفات را کاهش می دهد.

سرهنگ رشتیانی افزود: روزانه در سطح استان زنجان بیش از 150 دستگاه موتورسیلکت به دلیل تخلف رانندگان آنها از قوانین راهنمایی و رانندگی توقیف می شود و تا مراحل قانونی آنها طی نشود تحویل صاحبان آنها نمی شود.

وی ادامه داد: رانندگان موتورسیکلتها قبل از حرکت و رانندگی با موتور باید از سالم بودن چراغ های موتور، سرعت سنج، ترمزها، لاستیک های موتورسیکلت و میزان بودن فرمان اطمینان حاصل کرده و مدارکی چون گواهینامه، کارت موتورسیکلت و بیمه نامه شخص ثالث را حتما به همراه داشته باشند.

سرهنگ رشتیانی به رانندگان موتورسیکلت ها توصیه کرد: از اجرای حرکات نمایشی در سطح معابر و حرکت در مسیر خلاف جهت حرکت وسایل نقلیه جدا خودداری کنند و به یاد داشته باشند عبور موتورسیکلت و موتورگازی و دوچرخه سوار از پیاده رو، بازار و نقاط شلوغ ممنوع بوده و با متخلفان برابر قانون به شدت برخورد می شود.



رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه این استان رتبه اول کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی را در چهارماهه اول امسال در کشور کسب کرد افزود: طی چهارماهه اول امسال شمار کشته های ناشی از حوادث رانندگی در محورهای درون و برون شهری این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصدد 24 نفر کاهش یافته است.

سرهنگ رشتیانی خستگی و خواب آلودگی را از مهمترین عوامل تصادفات رانندگی به خصوص در محورهای مواصلاتی این استان عنوان کرد و افزود: در پنج ماه اول امسال بیش از 500 فقره واژگونی در جاده های استان به وقوع پیوسته است که این واژگونی ها عمدتا منجر به فوت و جرح شده است.

وی ادامه داد: رانندگان باید هنگام خستگی و خواب آلودگی از رانندگی جدا خودداری کنند و برای انجام سفر ایمن رانندگان باید از سفرهای طولانی مدت در فاصله هر دوساعت رانندگی به مدت حدود 20 دقیقه در کنار جاده استراحت کنند.

