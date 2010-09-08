طرح ترافیکی پایان تعطیلات تابستانی پلیس راه زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان ظهر چهارشنبه درمراسم مانور اجرای این طرح افزود: باتوجه به قرار گرفتن ماه مبارک رمضان در ایام تعطیلات تابستانی و به تبع آن کاهش مسافرت های هموطنان در این ماه مبارک، احتمال رشد چشمگیر مسافرتهای درون و برون شهری در پایان تعطیلات تابستانی در محورهای مواصلاتی این استان وجود دارد.

سرهنگ مقصود شمس آذر با اشاره به اینکه این طرح از 18 شهریورماه جاری تا سوم مهر ماه امسال اجرا می شود افزود: برای اجرای هرچه بهتر این طرح نیروهای ویژه کمکی از مرکز و ستاد فرماندهی انتظامی استان ساماندهی شده اند.

وی ادامه داد: روانسازی ترافیک و جلوگیری از تصادفات و کاهش تلفات جاده ای در این روزهای پایانی تعطیلات تابستانی از جمله اهداف اجرای طرح عملیاتی و ترافیکی پایان تعطیلات تابستانی پلس راه است.

همچنین رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان از کسب رتبه اول کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در چهارماهه اول امسال خبر داد.

سرهنگ عبدالعلی رشتیانی گفت: طی چهارماهه اول امسال شمار کشته های ناشی از حوادث رانندگی درمحورهای درون و برون شهری این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد 24 نفر کاهش یافته است.



