معاون اول رئیس جمهور افزایش تعطیلات عید فطر را اعلام کرد

به گزارش خبرنگارمهر ، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور امروز چهارشنبه در پایان جلسه استانی هیئت دولت در تهران در نشستی خبری در خصوص تعطیلی روز‌های بعد از عید فطر، گفت: در راستای رفاه حال مردم روزه‌دار در صورتی که جمعه عید فطر اعلام شود، شنبه - روز پس از عید فطر- تعطیل است.



وی ادامه داد: در جلسه امروز هیئت دولت مقرر شد معادل ساعت کاری روز بعد از عید فطر که تعطیل است در بقیه ایام سال جبران شود.