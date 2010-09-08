به گزارش خبرنگارمهر ، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور امروز چهارشنبه در پایان جلسه استانی هیئت دولت در تهران در نشستی خبری در خصوص تعطیلی روزهای بعد از عید فطر، گفت: در راستای رفاه حال مردم روزهدار در صورتی که جمعه عید فطر اعلام شود، شنبه - روز پس از عید فطر- تعطیل است.
وی ادامه داد: در جلسه امروز هیئت دولت مقرر شد معادل ساعت کاری روز بعد از عید فطر که تعطیل است در بقیه ایام سال جبران شود.
در پی تصویب هیئت دولت ؛
معاون اول رئیس جمهور افزایش تعطیلات عید فطر را اعلام کرد
معاون اول رئیس جمهور در خصوص تعطیلی روزهای بعد از عید فطر، گفت: هیئت دولت در جلسه امروز خود مصوب کرد روز بعد از عید فطر تعطیل باشد.
به گزارش خبرنگارمهر ، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور امروز چهارشنبه در پایان جلسه استانی هیئت دولت در تهران در نشستی خبری در خصوص تعطیلی روزهای بعد از عید فطر، گفت: در راستای رفاه حال مردم روزهدار در صورتی که جمعه عید فطر اعلام شود، شنبه - روز پس از عید فطر- تعطیل است.
کد مطلب 1148104
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