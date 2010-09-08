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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

در پی تصویب هیئت دولت ؛

معاون اول رئیس جمهور افزایش تعطیلات عید فطر را اعلام کرد

معاون اول رئیس جمهور افزایش تعطیلات عید فطر را اعلام کرد

معاون اول رئیس جمهور در خصوص تعطیلی روز‌های بعد از عید فطر، گفت: هیئت دولت در جلسه امروز خود مصوب کرد روز بعد از عید فطر تعطیل باشد.

به گزارش خبرنگارمهر ، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور امروز چهارشنبه در پایان جلسه استانی هیئت دولت در تهران در نشستی خبری در خصوص تعطیلی روز‌های بعد از عید فطر، گفت: در راستای رفاه حال مردم روزه‌دار در صورتی که جمعه عید فطر اعلام شود، شنبه - روز پس از عید فطر- تعطیل است.

وی ادامه داد: در جلسه امروز هیئت دولت مقرر شد معادل ساعت کاری روز بعد از عید فطر که تعطیل است در بقیه ایام سال جبران شود.

کد مطلب 1148104

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