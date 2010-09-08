شواهد تشکیل دولت عراق بعد از رمضان/ توافق برای آزادی ایرانیان زندانی

حسن دانایی فر در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت سیاسی داخل عراق و به خصوص تشکیل دولت در این کشور تصریح کرد: به تشکیل دولت عراق بعد از پایان ماه مبارک رمضان امیدوار هستم و در پایان ماه رمضان امیدوارم این گره تا حدودی باز شود و مردم عراق از این بلاتکلیفی خارج شوند و البته قرائن و شواهدی الان وجود دارد که نشان می دهد در روزهای بعد از ماه رمضان این بن بست شکسته می شود.

اگر گفته باشد ناپخته است

دانایی فر درباره ادعای علاوی مبنی براینکه نامش از سوی ایران برای تصدی دولت وتو شده است، تصریح کرد: من این حرف را نشنیده ام اگر این حرف را زده باشد مانند کسی است که در مدرسه یا دانشگاه نمی تواند نمره قبولی کسب کند بعد می گوید اگر معلم به من کمک می کرد قبول می شدم. درحالی که تو نتوانسته ای، آمادگی اش را نداشته ای و شرایط برایت فراهم نیست که این نمره را به دست بیاوری!

وی تاکید کرد: ایشان در مجموع بین نیروهای سیاسی و مردمی عراق به نظر ما این اقبال را ندارد نه اینکه کشوری بخواهد و کشوری نخواهد چراکه بحث نخست وزیری یک شان داخلی عراقی هاست.



سفیر ایران خاطرنشان کرد: از بیرون کسی نمی تواند چیزی را دیکته کند و احزاب و گروه های سیاسی در عراق فعال هستند و تعداد کرسیها حرف نهایی را می زند.

وی افزود: اینکه اتهام زده شود فلانی ما را خواست و فلانی ما را نخواست یک اتهام به خود آنان است اصلا از عرف سیاسی به دور است که کسی بگوید فلان کشور من را نخواست معنای این حرف آن است هیچیک ازاحزاب و نمایندگان پارلمان استقلال ندارند در حالی که اینگونه نیست، نمایندگان پارلمان استقلال دارند و اگر کسی می تواند باید برود رای و نظر آنان را جلب کند.

سفیر ایران خاطرنشان کرد: این حرف را ایشان اگر زده باشد یک مقداری ناپختگی است و به همین خاطر من بعید می دانم این حرف را زده باشد. درصورتی که علاوی چنین حرفی را بیان کرده باشد بی احترامی به احزاب عراقی کرده است .

ایران یک واقعیت برای عراق است

دانایی فر در رابطه با تعامل ایران با هریک از جریاناتی که در عراق موفق به تشکیل دولت شوند، بیان داشت:یک واقعیتی به نام جمهوری اسلامی ایران در کنار عراق وجود دارد و این دو کشور در هر شرایطی باید در کنار هم باشند و باهم کار کنند.

پیروز انتخابات عراق مشخص است

سفیر ایران تاکید کرد: بحث نخست وزیری یک شان داخلی است و احزاب عراق تعیین کننده هستند والان احزاب پیروز پارلمان عراق مشخص است چه کسانی هستند.

وی تاکید کرد:الان احزاب دوگانه شیعه یعنی دولت قانون و ائتلاف ملی تحالف ملی را تشکیل داده اند و تحالف ملی 160 کرسی در مجلس عراق دارد لذا طبق قانون تحالف ملی وظیفه تشکیل دولت را بر عهده خواهد داشت.

دانایی فر عنوان کرد: اگر این تحالف نبود العراقیه به خاطر اینکه یک رای از دولت قانون بیشتر داشت مامور تشکیل دولت می شد اما چون تحالف ملی ایجاد شده و ملاک ائتلافات داخل پارلمان است نه بیرون پارلمان این تحالف حدود 160 کرسی دارد با گروه دوم که 90 کرسی دارد فاصله زیادی دارد به نظر می رسد این گروه به زودی دولت را معرفی خواهد کرد البته مقررات نانوشته ای نیز وجود دارد که بر این اساس باید با دیگر احزاب رایزنیهایی صورت بگیرد.

این اظهارات از سوی مالکی بعید است

دانایی در پاسخ به این سئوال که برخی جریانات مدعی شده اند مالکی در پیامی به آمریکا اعلام کرده درصورت پیروزی در تشکیل دولت نفوذ ایران را در عراق کم خواهد کرد، بیان داشت: من نمی دانم این خبر و یا تحلیل رسانه های عربی است، اگر خبر باشد ما این را نشنیده ایم و اگر تحلیل آنان است باید از خودشان که تحلیل کرده اند سئوال کرد!.

وی ادامه داد: من بعید می دانم چنین حرفی ردوبدل شده باشد.

شیعیان مصالح ملی را در اولویت قرار داده اند

دانایی فر در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت شیعیان در عراق اظهار داشت: قرائن و شواهدی می بینیم که این دو جریان شیعه درعراق به صورت اجرایی در حال حرکت به سمت تشکیل دولت هستند و مفهوم این نکته این است که برخی اختلافات و مسائل را به مصالح ملی را ترجیح داده اند و مصالح ملی برای آنان اولویت دارد و به دنبال این هستند که اختلافات را کنار بگذارند.

درباره زوار قول های خوبی داده اند

وی در خصوص رفت و آمد زوار و مشکلات زائران نیز گفت: الان دولت فعلی عراق به گونه است که هیچ گونه تصمیم گیری نمی تواند داشته باشد و در حالت گذران امور یومیه است و به همین دلیل هیچ تعهدی به هیچ کشوری نمی تواند بدهد باید منتظر بمانیم دولت جدید شکل بگیرد بعد از شکل گیری دولت جدید این موضوع می تواند در دستور کار قرار گیرد و توافقات جدید شکل اجرایی به خود بگیرد.

سفیر ایران در بغداد افزود: البته در رابطه با زائران اخیرا بحث هایی خوبی با طرف عراق داشته ایم برای حل مشکلات مرز قولهایی به ما داده اند امیدواریم بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی برخی مشکلات در مرز مهران کاهش یابد.

توافق با عراق درباره زائران ایرانی زندانی

دانایی فر در ادامه گفتگو با مهر رسیدگی به موضوع ایرانیان زندانی در عراق را جز موضوعات مهم عنوان کرد و گفت: این موضوع به طور جدی در دستور کار است یکی از برنامه هایی که در یک ماه گذشته پیگیری کردم این موضوع بود و قول و قرارهای خوبی بین طرفین گذاشته شده وامیدواریم به زودی این کار انجام شود توافق خوبی صورت گرفته چون برخی مواردش نهایی نشده فعلا جزئیاتش را اعلام نمی کنم اگر اجرایی شود خیلی از موضوعات حل خواهد شد.

وی در رابطه با اخراج منافقین و استرداد آنها تصریح کرد: بحث منافقین یک بحث مفصل وچند وجهی است دولت عراق حضور منافقین دراین کشور را غیرقانونی می داند دولت عراق این توجه را دارد که اینها با توجه به سوابقشان نباید در آنجا باشند البته برخی نهادهای بین المللی به عراقی ها فشار هایی می آورند .

اعضای نادم گروهک منافقین گروگان هستند

دانایی فر گفت: الان بحث بر سر این است که متاسفانه منافقین آنقدر پرونده خرابی دارند که کسی در دنیا آنها را نمی پذیرد.

سفیر ایران درعراق تاکید کرد: برخی از منافقین آنچنان دستشان به جرایم آلوده است که آنها را باید به قوه قضاییه سپرد خروج برخی از توبه کنندگان این گروهک را نیز سران منافقین اجازه نمی دهند صورت بگیرد الان خانواده های برخی از این افراد در کنار پادگان اشرف هستند که به آنان اجازه نمی دهند فرزندان خود را ببینند .

وی اضافه کرد: اینها تعداد قابل توجهی از این افراد که نادمند در آنجا گروگان هستند و گروگان افرادی که هم از نظر قضایی در تعقیبند و هم سازمان های بین المللی حاضر نیستند آنها را بپذیرند.

دانایی فر گفت: امیدواریم دولت جدید فشار بیشتری بگذارد این داستان را به سمت و سویی ببرد که این جوانان نادم به آغوش خانواده خود برگردند و جانیان نیز به دستگاه های قضایی سپرده شوند.

وی درخصوص شورش مکرر منافقین دراردوگاه اشرف بیان کرد: ما هم این اخبار را شنیده ایم خانواده های آنان که برای ویزا یا اقدامات کنسولی مراجعه می کنند می گویند که ما نگران بچه های خود هستیم چون فشارهایی هست که فرزندان ما خارج شوند و منافقین اجازه نمی دهند به همین دلیل مرتب باهم درگیر هستند.

عراقی ها 1975 را معتبر می دانند

سفیر جمهوری اسلامی ایران درعراق در پاسخ به سئوالی درباره التزام دولت عراق به قرارداد 1975 موسوم به الجزیره تاکید کرد: قرارداد1975 قراردادی درباره خطوط مرزی دو کشور است با توجه به اینکه صدام در آغاز جنگ تحمیلی آن قرار داد را پاره کرد و گفت آنرا قبول ندارم بحث هایی پیش آمد دستگاه سیاسی و دیپلماسی ایران موضوع را پیگیری کرد و تا کنون طرف عراقی به این نتیجه رسیده که همان قرار داد الجزیره معتبر است و آن هم وظیفه اش بازسازی نقاط مرزی است.

پیگیری غرامات از طریق سازمان ملل

سفیر ایران در عراق در رابطه با پیگیری دریافت غرامات جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران نیز گفت: بحث غرامت بحثی است که هر از گاهی درباره آن صحبت های می شود اما این موضوع باید ازطریق مذاکرات حقوقی وسازمان ملل و نیز طرف عراقی دنبال کرد.

دانایی فر در پایان گفت: البته ما پرونده های با اولویت دیگری مثل 1975داریم که انشاءالله باید به نوبت به همه مسائل حقوقی فیمابین رسیدگی شود و ما پرونده های زیادی برای رسیدگی داریم که به نوبت این کار صورت خواهد گرفت.