به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مهر سه شنبه (16 شهریور ماه) خبری را تحت عنوان خودکفایی ایران از واردات بنزین منتشر کرد که انتشار این خبر بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی همچون رویترز، فاکس نیوز، خبرگزاری فرانسه، بلومبرگ و برخی از رسانه های کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته است.

در همین رابطه بلومبرگ با انتشار خبری اعلام کرد: وزیر نفت ایران از خودکفا شدن این کشور در تولید بنزین خبر می دهد و این به آن معنا است که ایران توانسته در مدت سه ماه توانایی تولید بنزین خود را 50 درصد افزایش بدهد.



بر اساس این اعلام این خبرگزاری، ایران هم اکنون توانایی تولید روزانه 66 میلیون و 500 هزار لیتر بنزین بدست آورده است

وزیر نفت ایران اعلام کرده که افزایش تولید بنزین در این کشور به واسطه اعمال دور چهارم تحریم های از سوی شورای امنیت علیه ایران بدست آمده است.



در همین حال خبرگزاری رویترز هم در این باره نوشته است: خودکفا شدن ایران در تولید بنزین به معنای شکست دور جدید تحریمها علیه تهران است.



این خبرگزاری در ادامه نوشته است: اعلام خبر خودکفا شدن ایران در تولید بنزین در حالی اعلام می شود که این کشور تا چندی پیش 40 درصد از بنزین مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر وارد می کرد.



سایت خبری "زیزا" نیز با پوشش این خبر به انتشار سخنان وزیر نفت ایران اکتفا کرده است. در عین حال، شبکه خبری فاکس نیوز هم در بخش اقتصادی خود با پوشش این خبر در مورد صحت آن ابراز تردید کرده است.



این در حالی است که خبرگزاری فرانسه با پوشش گزارش خبرگزاری مهر، گفته است: اعلام خبر خودکفا شدن ایران در تولید بنزین به آن معنا است که این کشور در تولید کالایی بی نیاز شده که قدرتهای جهان با اعمال تحریم قصد داشتند دست یابی ایران به آن را محدود کنند.



خبرگزاری فرانسه در ادامه نوشته است: خبر خودکفایی ایران در تولید بنزین در حالی اعلام شد که پیشتر مقامات ایرانی اعلام کرده بودند با اجرای سیاستهای خاص ایران در پایان سال 1389 ( سالجاری ) از واردات بنزین بی نیاز می شود.

خبرگزاری مهر امروز هم با انتشار گزارشی جزئیات بیشتری از خودکفایی جمهوری اسلامی ایران در واردات بنزین و گازوئیل را منتشر کرده است.