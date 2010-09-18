نتایج یک تحقیق درباره ارتباط اشتغال با تحصیلات دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شورای ملی اقتصاد و کار ایتالیا نشان می دهد که در سال 2009 افراد با مدارک تحصیلی دانشگاهی 20 درصد بیش از افراد بدون تحصیلات آکادمیک توانستند شغل پیدا کنند.

در سال 2009 حدود 400 هزار پست شغلی در این کشور از بین رفت. این درحالی است که برپایه این تحقیقات، احتمال پیدا کردن یک شغل مناسب به ویژه برای جوانان در بین افرادی که دارای یک مدرک تحصیلی بالا بودند بیشتر بود.

در مقابل احتمال پیدا کردن شغل برای افراد دارای مدارک دانشگاهی 20 درصد، برای جوانان دارای دیپلم 10 درصد و برای افراد زیر دیپلم 5 درصد بود.

این تحقیقات نشان می دهد که در سال گذشته 70 هزار پست شغلی برای افراد دارای مدرک لیسانس ارائه شده بود که از این تعداد 20 هزار پست برای دارندگان مدرک لیسانس در رشته اقتصاد، 3/7 هزار پست برای افراد با لیسانس مهندسی الکترونیک و مهندسی رایانه، 4/6 هزار برای خدمات بهداشتی و پرستاری و 2/5 هزار برای تدریس در نظر گرفته شده بود.

همچنین 53 درصد از افراد دارای مدرک دانشگاهی موفق شدند قرارداد دائم با کارفرمای خود امضا کنند که این رقم در مورد شرکتهایی که افراد متخصص دارای مدارک دانشگاهی در رشته های ژئوبیولوژی و بیوتکنولوژی را استخدام می کردند به 70 درصد رسید.

این درحالی است که کارفرماها در این کشور به طور معمول تنها در 3/46 درصد از موارد قرارداد دائم امضا می کنند.

براساس گزارش لارپوبلیکا، دارندگان مدارک دانشگاهی در رشته های مهندسی بین 9/61 تا 3/63 درصد، پزشکی و دندانپزشکی 4/64 درصد، علوم طبیعی و ریاضی و فیزیک 7/65 درصد موفق شدند یک شغل دائمی برای خود پیدا کنند.

همچنین افراد دارای مدارک فوق لیسانس و دکتری با بیشترین احتمال پیدا کردن شغل دائم در رشته های مهندسی ساختمان و مهندسی رایانه مواجه بودند.

این درحالی است که از میان شاغلان دارای مدرک دانشگاهی، افراد در رشته های آموزش و تدریس (6/29 درصد)، محیط زیست (5/34 درصد)، زبانشناسی، مترجمی و مترجمی شفاهی (1/33 درصد)، کشاورزی و دامپروری (9/35 درصد)، ادبیات، فلسفه، تاریخ و هنر (9/43 درصد) و روانشناسی (45 درصد) از کمترین شانس برای بستن یک قرارداد کاری دائم برخوردار بودند.