پرسشگری دانشجو بیانگر توجه وی به مباحث است

دکتر حسن بلخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت مطالعه استاد قبل از حضور در کلاس درس، اظهار داشت: من بطور قطع قبل از کلاس مطالعه میکنم علت هم این است که کلاسهای درسی من در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند به همین دلیل ما به شدت به مطالعه قبل از کلاس نیاز داریم .
استاد فلسفه هنر دانشگاه تهران درباره احساسش نسبت به پرسش دانشجویان نیز گفت: بشدت به کلاس علاقه دارم و احترام میگذارم و تمایل دارم آنچه را که با کوشش بدست آوردهام و بیان میکنم را دانشجو بگیرد و توسط پرسش آنهاست که متوجه فهم آنها از مسئله و توجه آنها به مسئله و تعهدشان میشوم. بنابراین پرسش دانشجو برای اساتیدی که اهل تحقیق هستند مایه مسرت است.
عضو فرهنگستان هنر در مورد تأثیرپذیری آثارش از مباحث مطرح شده سرکلاس نیز گفت: هنگامی که شما مباحثی را در کلاس مطرح میکنید و مورد بحث وبررسی واقع میشود این خود میتواند مبنایی برای نگارش آثار و مقالات شود این در مورد بنده بیشتر صدق میکند زیرا در مواردی مثل فلسفه هنر اسلامی ما منابع کمی داریم بحثی را که سرکلاس بیان میکنیم ناگزیر برای اینکه منبعی برای این مباحث وجود داشته باشد تبدیل به کتاب میکنم.
این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: برخی نوشتههای من تبدیل به کتاب شدند و منشأ اصلی خلق این کتابها مباحثی است که سر کلاس داده شده مثلاً کتاب معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیح المناظر بنده که در سال 87 منتشر شد محصول کلاس زیبایی شناسی اسلامی بنده بوده است.
