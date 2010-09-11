پرسشگری دانشجو بیانگر توجه وی به مباحث است

دکتر حسن بلخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت مطالعه استاد قبل از حضور در کلاس درس، اظهار داشت: من بطور قطع قبل از کلاس مطالعه می‎کنم علت هم این است که کلاسهای درسی من در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند به همین دلیل ما به شدت به مطالعه قبل از کلاس نیاز داریم .

استاد فلسفه هنر دانشگاه تهران درباره احساسش نسبت به پرسش دانشجویان نیز گفت: بشدت به کلاس علاقه دارم و احترام می‎گذارم و تمایل دارم آنچه را که با کوشش بدست آورده‏ام و بیان می‎کنم را دانشجو بگیرد و توسط پرسش آنهاست که متوجه فهم آنها از مسئله و توجه آنها به مسئله و تعهدشان می‏شوم. بنابراین پرسش دانشجو برای اساتیدی که اهل تحقیق هستند مایه مسرت است.

عضو فرهنگستان هنر در مورد تأثیرپذیری آثارش از مباحث مطرح شده سرکلاس نیز گفت: هنگامی که شما مباحثی را در کلاس مطرح می‎کنید و مورد بحث وبررسی واقع می‎شود این خود می‎تواند مبنایی برای نگارش آثار و مقالات شود این در مورد بنده بیشتر صدق می‏کند زیرا در مواردی مثل فلسفه هنر اسلامی ما منابع کمی داریم بحثی را که سرکلاس بیان می‎کنیم ناگزیر برای اینکه منبعی برای این مباحث وجود داشته باشد تبدیل به کتاب می‏کنم.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: برخی نوشته‏های من تبدیل به کتاب شدند و منشأ اصلی خلق این کتابها مباحثی است که سر کلاس داده شده مثلاً کتاب معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیح المناظر بنده که در سال 87 منتشر شد محصول کلاس زیبایی شناسی اسلامی بنده بوده است.