۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۱۸

شیوه‎های تدریس-7/

پرسشگری دانشجو بیانگر توجه وی به مباحث است

استاد فلسفه هنر دانشگاه تهران با اشاره به اینکه طرح پرسش از سوی دانشجویان نشانه فهم آنها از مسئله است، گفت: پرسشگری دانشجو نشانه اهمیتی است که به موضوع می‌دهد، بنابراین پرسش دانشجو برای اساتیدی که اهل تحقیق هستند مایه مسرت است.

دکتر حسن بلخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت مطالعه استاد قبل از حضور در کلاس درس، اظهار داشت: من بطور قطع قبل از کلاس مطالعه می‎کنم علت هم این است که کلاسهای درسی من در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند به همین دلیل ما به شدت به مطالعه قبل از کلاس نیاز داریم .

استاد فلسفه هنر دانشگاه تهران درباره احساسش نسبت به پرسش دانشجویان نیز گفت: بشدت به کلاس علاقه دارم و احترام می‎گذارم و تمایل دارم آنچه را که با کوشش بدست آورده‏ام و بیان می‎کنم را دانشجو بگیرد و توسط پرسش آنهاست که متوجه فهم آنها از مسئله و توجه آنها به مسئله و تعهدشان می‏شوم. بنابراین پرسش دانشجو برای اساتیدی که اهل تحقیق هستند مایه مسرت است.

عضو فرهنگستان هنر در مورد تأثیرپذیری آثارش از مباحث مطرح شده سرکلاس نیز گفت: هنگامی که شما مباحثی را در کلاس مطرح می‎کنید و مورد بحث وبررسی واقع می‎شود این خود می‎تواند مبنایی برای نگارش آثار و مقالات شود این در مورد بنده بیشتر صدق می‏کند زیرا در مواردی مثل فلسفه هنر اسلامی ما منابع کمی داریم بحثی را که سرکلاس بیان می‎کنیم ناگزیر برای اینکه منبعی برای این مباحث وجود داشته باشد تبدیل به کتاب می‏کنم.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: برخی نوشته‏های من تبدیل به کتاب شدند و منشأ اصلی خلق این کتابها مباحثی است که سر کلاس داده شده مثلاً کتاب معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیح المناظر بنده که در سال 87 منتشر شد محصول کلاس زیبایی شناسی اسلامی بنده بوده است.

