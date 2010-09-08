به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری سالروز درگذشت استاد شهریار افزود: آئین بزرگداشت شهریار شیرین سخن و مردمی امسال با شرکت چهره‌های فرهنگ کشور و استان در مجتمع سینمایی فرهنگی 22 بهمن تبریز برگزار می‌شود.

داننده اظهار داشت: مشارکت سایر دستگاههای فرهنگی در برگزاری این بزرگداشت مهم بوده و دستگاهها در این خصوص باید از هم پیشی بگیرند.

وی افزود: خدمات استاد شهریار به زبان و ادبیات ماندگار بوده و وی را به یک شاعر مردمی، دینی و ملی تبدیل کرده است.

داننده خاطرنشان کرد: شاهکارهای استاد شهریار به عنوان یک شاعر دو زبانه در سطح جهان بی‌نظیر است.

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وی اضافه کرد: شهریار استعداد شعر به زبان‌های عربی و فرانسه را نیز داشته و به این زبانها هم شعر سروده است.

مدیرکل ارشاد آذربایجان شرقی، ادای دین و به جای آوردن شأن استاد شهریار را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: رسانه‌ها باید نقش خود را در پوشش و انعکاسی خبرهای بزرگداشت استاد در تبریز و گرامیداشت این روز پررنگ نشان دهند.

محمدرضا نوتاش مدیرکل اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: شهریار تنها شاعری است که در بین شاعران بزرگ ایران از جمله خاقانی، نظامی، سعدی، حافظ و فردوسی را به صورت روان در ارتباط با مولای متقیان علی (ع) شعر گفته و یکی از ماندگارترین شاهکارهای خود را آفریده است.

وی افزود: شعرهای شهریار از قوت بسیاری برخوردار بوده و جایگاه والاایی دارد.

نوتاش خاطرنشان کرد: ارتباط عاطفی شهریار با مردم بسیار بوده و تاثیرگذاری شعرهایش بدلیل نافذ بودن آنها است.

آیین بزرگداشت مقام استاد شهریار 27 شهریور ماه جاری در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برگزار و قبل از برگزاری این آیین مراسم گلباران مقبرة الشعراء ساعت 16 همانروز انجام می‌شود.