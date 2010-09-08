  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

همزمان با بزرگداشت مقام استاد شهریار "مقبرة الشعرا" گلباران می‌شود

همزمان با بزرگداشت مقام استاد شهریار "مقبرة الشعرا" گلباران می‌شود

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارشاد آذربایجان شرقی از گلباران مقبرة الشعرای تبریز همزمان با بزرگداشت مقام استاد محمدحسین شهریار روز شعر و ادب فارسی ایران در 27 شهریور ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری سالروز درگذشت استاد شهریار افزود: آئین بزرگداشت شهریار شیرین سخن و مردمی امسال با شرکت چهره‌های فرهنگ کشور و استان در مجتمع سینمایی فرهنگی 22 بهمن تبریز برگزار می‌شود.

داننده اظهار داشت: مشارکت سایر دستگاههای فرهنگی در برگزاری این بزرگداشت مهم بوده و دستگاهها در این خصوص باید از هم پیشی بگیرند.

وی افزود: خدمات استاد شهریار به زبان و ادبیات ماندگار بوده و وی را به یک شاعر مردمی، دینی و ملی تبدیل کرده است.

داننده خاطرنشان کرد: شاهکارهای استاد شهریار به عنوان یک شاعر دو زبانه در سطح جهان بی‌نظیر است.

مقبره الشعرای تبریز، آرامگاه استاد شهریار و 400 شاعر نامی تاریخ ادبیات ایران

وی اضافه کرد: شهریار استعداد شعر به زبان‌های عربی و فرانسه را نیز داشته و به این زبانها هم شعر سروده است.

مدیرکل ارشاد آذربایجان شرقی، ادای دین و به جای آوردن شأن استاد شهریار را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: رسانه‌ها باید نقش خود را در پوشش و انعکاسی خبرهای بزرگداشت استاد در تبریز و گرامیداشت این روز پررنگ نشان دهند.

محمدرضا نوتاش مدیرکل اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: شهریار تنها شاعری است که در بین شاعران بزرگ ایران از جمله خاقانی، نظامی، سعدی، حافظ و فردوسی را به صورت روان در ارتباط با مولای متقیان علی (ع) شعر گفته و یکی از ماندگارترین شاهکارهای خود را آفریده است.

وی افزود: شعرهای شهریار از قوت بسیاری برخوردار بوده و جایگاه والاایی دارد.

نوتاش خاطرنشان کرد: ارتباط عاطفی شهریار با مردم بسیار بوده و تاثیرگذاری شعرهایش بدلیل نافذ بودن آنها است.

آیین بزرگداشت مقام استاد شهریار 27 شهریور ماه جاری در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برگزار و قبل از برگزاری این آیین مراسم گلباران مقبرة الشعراء ساعت 16 همانروز انجام می‌شود.

کد مطلب 1148124

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها