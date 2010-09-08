جودوکاران ایران حریفانشان را شناختند/ کار سخت رودکی و معلومات

به گزارش خبرنگار مهر، آئین قرعه کشی رقابتهای جودو قهرمانی جهان برگزار شد که طی آن792 جودوکار که از 101 کشور جهان در این مسابقات حضور دارند، حریفان خود را شناختند.
بر این اساس روز پنجشنبه در نخستین روز مسابقات در دسته 100+ کیلوگرم محمدرضا رودکی در دور اول با قرعه استراحت مواجه شده است و در دور دوم به مصاف برنده دیدار ویلرمان از آلمان و استرانکوف از روسیه میرود. وی در صورت موفقیت در دور سوم با جودوکاری از کشورهای ترکیه، کره جنوبی یا تایوان مبارزه میکند.
در دومین روز این رقابتها که جمعه نوزدهم شهریورماه برگزار میشود، محمد جمالی در دسته 81- کیلوگرم در دور نخست با ویسنته از آرژانتین دیدار میکند و در دور دوم به مصاف نماینده ترکمنستان میرود. حریف وی در دور سوم جودوکاری از مجارستان یا کره جنوبی خواهد بود.
روز شنبه که سومین روز مسابقات است، علی معلومات در وزن 73- کیلوگرم در دور نخست با شاریبوف از ازبکستان که نفر نخست رنکینگ جهانی است، روبرو میشود و در صورت پیروزی در آن مبارزه سخت با آلیموتو از ژاپن مبارزه میکند.
در این روز محسن غفاری در وزن 66- کیلوگرم در دور نخست استراحت دارد و در دور دوم برابر نماینده ترکمنستان قرار میگیرد که در صورت برتری در دور سوم به مصاف جودوکاری از آمریکا یا کره جنوبی میرود.
مسابقات وزن آزاد هم روز دوشنبه برگزار میشود که قرعه کشی این بخش روز شنبه انجام خواهد شد. محمدرضا رودکی و سیامک عدل کسروی نمایندگان کشورمان در این وزن هستند.
رقابتهای جودو قهرمانی جهان از فردا در توکیو آغاز خواهد شد و پس از پنج روز مبارزه سنگین و فشرده دوشنبه آینده خاتمه پیدا می کند.
نظر شما